Jesus Rodriguez smentisce Fabregas: “La Champions è il risultato che desideriamo come squadra”
Fabregas aveva sottolineato come il Como non avesse i valori per stare nelle prime 4. Evidentemente nello spogliatoio c'è un altro clima. Cesc, ci sono eccome i valori. Anche Vojvoda: "Credo che questa squadra possa arrivare in Champions"
Fabregas dice che la sua squadra non ha i valori per stare nelle prime 4 e Jesus Rodriguez, ala sinistra dei lariani, praticamente lo smentisce.
Le parole di Rodriguez
A Dazn:
Per noi conta lavorare giorno per giorno; se alla fine della stagione saremo in zona Champions avremo fatto le cose per bene. Vorrà dire che questo percorso avrà portato il risultato che desideriamo come squadra.
Che vi ha detto Fabregas?
Che abbiamo vinto contro una squadra dura su un cambio in condizioni non ottimali. Vittorie così dimostrano che sappiamo adattarci.
Insomma, nonostante il maniavantismo di Cesc è palese che nello spogliatoio lariano si respiri tutt’altra aria.
Vojvoda non è stato da meno. In conferenza stampa: “Dobbiamo essere umili, ma credo che questa squadra possa arrivare in Champions”