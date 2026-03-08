Sal Da Vinci: “Champions o Eurovision? Il Napoli deve ancora qualificarsi”

Zielinski il “pappice” dell’Inter: da esubero dell’estate, ha superato Barella nelle gerarchie di Chivu

Gazzetta: "La società aveva molti dubbi su di lui, tanto da investire su Sucic e Diouf e cercato Koné. Ma dopo un inizio lento, Zielinski si è scavato uno spazio nelle nicchie lasciate da Calhanoglu e Mkhitaryan".