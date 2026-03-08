Sal Da Vinci: “Champions o Eurovision? Il Napoli deve ancora qualificarsi”
Durante “Sanremo Top” su Rai 1: "È stata un’emozione incredibile cantare davanti a 50mila persone. Ringrazio Napoli per questa esperienza indimenticabile".
Durante “Sanremo Top” su Rai 1, Daniele Battaglia ha lanciato una domanda curiosa a Sal Da Vinci: cosa preferirebbe, la vittoria del Napoli in Champions League o il suo trionfo all’Eurovision?
Fresco vincitore del Festival di Sanremo, l’artista ha risposto con eleganza e un pizzico di scaramanzia partenopea, mostrando entusiasmo per entrambe le sfide.
Sul confronto tra calcio e musica, Sal Da Vinci risponde:
“Il Napoli deve ancora qualificarsi, io invece arrivo prima all’Eurovision per rappresentare il mio paese e ne sono orgoglioso.”
E sulla magica serata al Maradona, prima di Napoli-Torino:
“È stata un’emozione incredibile cantare davanti a 50mila persone. Grazie Napoli per questa esperienza indimenticabile!”