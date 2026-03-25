L’ex Napoli Andrea Carnevale ha parlato in vista del match tra gli azzurri e il Milan di campionato, che si giocherà lunedì 6 aprile. All’andata i rossoneri si imposero per 2-1; per il Napoli, segnò De Bruyne.

L’intervista alla Gazzetta dello Sport.

L’intervista a Carnevale

Si cerca una anti-Inter, semmai potrà esistere…

“Può accadere qualsiasi cosa. I punti di vantaggio sono tantissimi, per me l’Inter è uno squadrone e resta la grande favorita. Ma chi sta dietro ha il dovere di provarci e soprattutto di crederci. L’esperienza insegna che non è mai il caso di avventurarsi in previsioni. Però si può anche tranquillamente dire, ricordando le previsioni di agosto, che il Napoli ad organico al completo è superiore al Milan e sta al fianco dell’Inter. Poi è successo di tutto, una serie di infortuni che nessuno avrebbe potuto azzardare, ed è cambiata la scena“.

Partita tecnica, tattica o nervosa?

“Tutto assieme, affidata a due grandi strateghi della panchina, gli allenatori più vincenti di questo campionato“.

Già possibile scegliere gli uomini-chiave di questa gara a tre?

“Verrebbe da dire i soliti, poi dipende dalle situazioni. L’Inter ha qualcuno da recuperare e ritrovarselo per il match contro la Roma di Gasperini finirebbe per aiutare. Mi pare di capire che Napoli e Milan la giocheranno con quelli che ci sono: dunque, punto sul sicuro. La classe di Modric è indiscutibile e lui come De Bruyne è capace di indirizzare da solo una partita. Volendo, punterei sui centravanti e quello

che mi sembra stia meglio di tutti ora è Hojlund“.