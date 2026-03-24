Libero e lo stato dell’Inter: “il Napoli fa più paura del Milan”

I nerazzurri hanno il 95% di possibilità di vincere lo scudetto ma una cosa sono le statistiche e un'altra lo stato mentale di chi ha già subito rimonte clamorose. A Libero sottovalutano Allegri e il suo Milan

Il quotidiano Libero è la roccaforte editoriale dell’interismo, una sorta di centrale operativa. E proprio loro questa mattina scrivono sì che l’Inter ha il 95% di possibilità di vincere il campionato ma aggiunge che è cominciato il confronto con le proprie paure, con il timore di perdere un altro scudetto sul filo di lana, come accaduto l’anno scorso del resto. Un p’ sottovalutato il Milan che è secondo, ha vinto due derby su due, ha Allegri in panchina e Allegri è molto sottovalutato dalla critica nazionale. Buon per lui. I riflettori sono tutti puntati su Conte e il Napoli che, dopo una serie di vittorie, oramai guardano avanti, senza più il timore di una rosa ridimensionata dagli infortuni e con il coraggio che l’allenatore salentino sa istillare nei suoi calciatori

L’inter ha il 95% di probabilità di vincere lo scudetto

Scrive Libero con Salvatore Galluccio:

L’Inter ha il 95% di probabilità di vincere lo scudetto nonostante abbia fatto appena tre punti nelle ultime tre partite con Milan, Atalanta e Fiorentina. Questo dicono i freddi numeri dei modelli statistici, poi però c’è l’imponderabile sotto forma di sensazioni e stato mentale. I nerazzurri sono in netto calo e hanno una storia recente di corse scudetto perse in prossimità del traguardo che pesa come un macigno. Fattori che fanno credere che la lotta per il primo posto sia più aperta di quello che suggerisce la matematica.

D’altronde l’Inter è in una condizione particolare: è a fine ciclo e in mano a un allenatore quasi esordiente che sta pagando dazio nelle partite importanti, se dovesse vincere la Serie A compirebbe quasi un’impresa. Nessuno alla vigilia della stagione si sarebbe aspettato l’Inter in testa con 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli a otto giornate dalla fine. Adesso però inizia un mini-torneo che può rimettere in discussione tutto, con l’Inter che ha come rivale se stessa: dipenderà infatti da lei se il campionato si riaprirà davvero.

Di certo in casa Inter si augurano di evitare un altro testa a testa con il Napoli, che nell’arco di tre giornate si è ritrovato da -14 a -7 e fa un po’ più paura rispetto al Milan. I rossoneri non danno mai la sensazione di poter vincere lo scudetto, non hanno la costanza di risultati necessaria: passano dal vincere il derby al perdere con merito con Parma e Lazio. Il Napoli invece è strutturalmente costruito per competere per il vertice: la stagione è stata compromessa dalla marea di infortuni importanti, ma i rientri di Anguissa, McTominay e De Bruyne hanno ridato slancio ai partenopei, che hanno una striscia aperta di quattro successi consecutivi e arrivano favoriti allo scontro diretto con il Milan.