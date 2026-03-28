Home » Approfondimenti » Media e social

Azzurri, ma con quale faccia esultate per la Bosnia?

Damascelli sul Giornale: "Avete forse dimenticato che il Bodo, il Galatasaray o il Psv. Ci siamo fatti riconoscere, trattasi di una storica figura di m. Ci mancava solo Adani modello Minculpop"

Dimarco Bosnia Rai azzurri

Dimarco che guarda i rigori tra Bosnia e Galles e poi esulta alla vittoria della Bosnia. L'immagine sta facendo il giro del web

Gli azzurri esultano per la Bosnia, ma hanno dimenticato Bodo, Galatasaray o Psv?

Il fuorionda della Rai, mandato in mondovisione, ha ovviamente scatenato l’impossibile sui social: commenti al veleno, promesse bosniache di vendetta et similia. Alla fine dei conti: azzurri, volevate esultare? Ottimo, ma meglio farlo a telecamere spente, perché tanto la privacy è morta e sepolta… ma non da giovedì. L’analisi di Damascelli sul Giornale.

Azzurri, esultare fa bene…ma non troppo

Scrive Damascelli sul Giornale:

Ci siamo fatti riconoscere, trattasi di una storica figura di m….. ribadendo un commento di Emilio Fede. Ma non è bastato questo. A completare la gaffe imbarazzante ha provveduto l’opinionista principe della Rai per la nazionale, Daniele Adani, spiazzato per consorteria, dalla messa in onda di quelle immagini: “Ragazzi, avevate detto di non farli vedere, poi li inquadrate quando esultano, bisogna esultare martedì”, ha detto con il cuore spezzato e con l’inedita e imprevista missione di minculpop. Ma qui Alessandro Antinelli, capo redattore di Rai Sport, è sceso in campo per chiudere il contenzioso sgradevole: “Lele, abbiamo fatto venti minuti di televisione immaginifica. Non è stato un brutto siparietto questo eh, devo dire che sono stati bravi.”

È singolare che la spavalderia sia stata esibita da chi è stato spedito fuori dalle coppe europee da avversari non certamente irresistibili, direi a memoria, Bodo, Galatasaray, Psv. Ma tant’è, eliminati gli irlandesi del nord abbiamo ritrovato orgoglio e pregiudizio, siamo più forti di chiunque altro, almeno fino al fischio d’inizio, tale consapevolezza deriverebbe dai risultati esaltanti delle nostre squadre e, si sa, della stessa nazionale. C’è un precedente che potrebbe stimolare gli azzurri: nel 2009 la Bosnia perse lo spareggio per il mondiale proprio a Zenica contro il Portogallo. L’anno dopo, l’Italia di Lippi si presentò in Sudafrica, fiera del quarto titolo vinto in Germania. Finimmo ultimi nel girone, dietro Paraguay, Slovacchia e Nuova Zelanda. Cerchiamo di non esultare troppo, comunque a telecamere spente.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

ilnapolista.it © Riproduzione riservata
Banner promozionale
Banner promozionale
Correlate