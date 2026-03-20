Nazionale, i convocati di Gattuso per i playoff: ci sono Chiesa e Palestra. In quattro del Napoli
Convocati anche Pisilli e Tonali. Il primo match, la semifinale contro l'Irlanda del Nord, si giocherà giovedì 26 marzo.
La Nazionale ha diramato la lista dei convocati per i playoff di accesso al Mondiale. Il primo match, la semifinale contro l’Irlanda del Nord, si giocherà giovedì 26 marzo. Non c’è Vicario tra i portieri, dalla Federazione dicono che è indisponibile. C’è Caprile. Non c’è nemmeno Zaniolo né Bernardeschi uno dei calciatori italiani più in forma.
Nazionale, l’elenco dei convocati per i playoff
Si legge sul sito ufficiale:
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).