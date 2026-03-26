Il Barcellona sarebbe fortemente interessato ad Alessandro Bastoni, almeno così pare. Ai blaugrana serve un difensore centrale mancino che all’occorrenza possa fare anche il terzino sinistro. Quello che fa ora Gerard Martin (anche se è il contrario, perché nasce come terzino ed è stato adattato a centrale). Dalla Spagna rimbalzano in Italia voci di mercato ma l’Inter tiene duro. E spara una cifra monstre per il difensore di cui in questo periodo si parla solo per motivi extracalcio (“è il calciatore più detestato d’Italia”, scrive L’Equipe).

L’Inter, però, chiede tra 70 e 80 milioni per privarsene. Forse è il nuovo Mbappé e nessuno, dopo anni, l’ha ancora capito.

Le cifre richieste dall’Inter al Barcellona per Bastoni

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Interesse conclamato, prezzo fissato. Anche se è tutt’altro da escludere che una telefonata dalla Spagna possa arrivare con una proposta che comprenda una contropartita. Valutano la possibilità di inserire un “cuscinetto” per ammorbidire la sponda nerazzurra dell’affare e abbassare la richiesta. Qui sul tavolo il Barcellona può calare la carta Masia. Gerard Martín è uno dei preziosi cresciuti lì e arrivati in prima squadra. Mancino che gioca anche al centro, 2002. Piace, chiaro. Ma a Milano non è considerato al pari di Bastoni. Tradotto: non basterebbe per ridimensionare le richieste interiste. Rieccoci dunque a quei 70 (almeno) milioni e con i quali il club potrebbe poi lanciarsi in un mercato super. Per prendere il difensore di Casalmaggiore, con uno stipendio attuale da oltre 5 milioni netti, servono tra i 70 e gli 80 milioni.