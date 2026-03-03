Pereyra, l’agente: “Milton mi ricorda proprio Immobile, sa attaccare la profondità ed è rapido”

A Kiss Kiss Napoli: "Lo volevano tutti, compreso il Real Madrid. Sono giocatori che fanno gola in tutta Europa, proprio come Camarda. Manna è stato molto attento."

Il Napoli continua a muoversi sul mercato con grande attenzione e, per la primavera azzurra, ha puntato su Milton Pereyra, giovane attaccante argentino seguito da diversi top club europei. A fare il punto sulla trattativa e sul potenziale del ragazzo è stato il suo agente, in un’intervista esclusiva per Kiss Kiss Napoli.

Sull’interesse delle big europee:

“Confermo che Pereyra era seguito anche dal Real Madrid. Ma certe trattative hanno dei dettagli tecnici da sistemare, come è successo all’Atalanta con il figlio di Pià. Il Dortmund lo ha preso così come il Napoli. Lo volevano tutti, compreso il Real Madrid. Sono giocatori che fanno gola in tutta Europa, proprio come Camarda all’epoca, richiesto da numerose squadre.”

Sull’arrivo a Napoli:

“Giovanni Manna è molto attento in queste situazioni, sono contento che abbiano scelto Napoli perché il ragazzo poteva andare ovunque. Pereyra mi ricorda proprio Ciro Immobile, il più forte attaccante italiano degli ultimi 15 anni. Mi auguro possa segnare almeno un quarto dei gol che ha fatto Ciro. Sa attaccare la profondità, è rapido, e consideriamo che non gioca da sei mesi: queste saranno le prime due partite in un contesto diverso e con nuovi compagni. Spero possa diventare veramente come lui: è forte e promette davvero bene.”