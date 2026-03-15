Inter-Atalanta, corretto assegnare il gol di Krstovic. Però il rigore per l’Inter c’era: Rocchi rimanda Manganiello

Manganiello, che i tifosi del Napoli ricorderanno per la sua ‘splendida’ performance in Napoli-Como di Coppa Italia (mancato rosso a Ramon per fallo su Højlund, ndr), è ritornato nell’occhio del ciclone a causa delle sue mancate decisioni in Inter-Atalanta. Il doppiopesismo delle valutazioni, a seconda della maglia, non finirà mai di stupirci. La Gazzetta fa il punto sulle possibili decisioni a carico dell’arbitro piemontese.

Riporta la Gazzetta:

L’1-1 passi anche, il rigore non dato no. Dopo Inter-Atalanta la polemica continua a divampare e la “rilettura” é presto fatta: secondo i vertici arbitrali é stato legittimo lasciar proseguire l’azione dopo il contatto Sulemana-Dumfries così come é stato sbagliato non fischiare (in campo) quel colpo di Scalvini a Frattesi che negli ultimi anni ha sempre portato al penalty mentre ieri, erroneamente, no. Manganiello sotto accusa più di Gariglio (Var) in occasione del contatto in area atalantina: era l’arbitro di Pinerolo che doveva valutare nella giusta misura quel colpo in ritardo sull’interista.

Il silenzio di Gariglio al Var non è piaciuto, soprattutto perché in passato quei tipi di contatti evidente avevano portato al penalty. Una chiamata ci stava insomma. Certo, però, che Manganiello ha visto e giudicato in campo: non in maniera corretta. Per il direttore di gara di Pinerolo, per ora, é prevista la sola turnazione: lo si rivedrà probabilmente dopo la sosta, vediamo se in A o dalla Serie B.