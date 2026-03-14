Inter ormai in piena crisi di nervi: pareggia 1-1 con l’Atalanta, Padre Chivu espulso (e non per le preghiere)

L’Inter è ormai in piena fase di terrore. Il terrore di perdere l’ennesimo scudetto sul filo di lana. Lo scorso anno contro il Napoli, stavolta in favore del Milan (come peraltro nell’anno di Pioli). La squadra di Chivu si è fatta recuperare dall’Atalanta dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo con Pio Esposito. La rete è parsa sbloccare i nerazzurri di Milano che però non hanno raddoppiato. Clamorosa l’occasione sciupata da Thuram nel secondo tempo: Barella lo ha servito da solo davanti a Carnesecchi ma il francese ha calciato sul portiere in uscita

Poi, l’episodio clou- Il pareggio di Krstovic al minuto 83. Dumfries sta proteggendo il pallone. Riceve una leggera spinta ma si tuffa come se avesse subito una scarica elettrica. Siamo nei dintorni del Bastoni Style. Manganiello lascia concludere l’azione. E il Var non rileva nulla. A questo punto Padre Chivu si scatena. Prima ammonito, poi espulso. Nel finale, proteste interiste per un fallo in area su Frattesi: ora l’Inter sconta il lupo al lupo.

Adesso se il Milan dovesse vincere, si porterebbe a meno cinque.