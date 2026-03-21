Arteta ha assunto il controllo totale dell’Arsenal: cosa succederà se non sarà più possibile accontentarlo?

Il Telegraph: "Dovesse vincere la Premier, sarebbe in una posizione di comando senza precedenti. Lui è descritto come freddo e spietato e pretenderà miglioramenti. Ma come finanziarli?"

Cosa succede quando un singolo uomo assume tutto il potere all’interno di un club? Lo potrebbe presto (ri)scoprire l’Arsenal con Arteta. Il punto del Telegraph.

Arteta è diventato l’Arsenal

Scrive il Telegraph:

Molto è cambiato da quando Arteta arrivò a dicembre 2019. La gerarchia che lo nominò allora, e quella che si sviluppò negli anni successivi, è ormai quasi del tutto scomparsa. A parte Josh Kroenke, figlio del proprietario Stan – e lo stesso Stan – nessuno esercita più potere all’Arsenal quanto Arteta. Se dovesse vincere la Premier League dopo tre secondi posti – e possibilmente anche la Champions League – si troverebbe in una posizione di comando senza precedenti.

Chi custodisce il custode?

La grande domanda per l’Arsenal è: chi gestisce Arteta? Dopo 22 anni sotto Arsène Wenger, questo è un club che sa cosa significa affidarsi a un solo uomo. Dopo l’addio di Wenger, il club cercò di costruire un’organizzazione in cui quella dinamica non si sarebbe mai più ripetuta. Meno di un decennio dopo, ci ritroviamo in una situazione simile, con la maggior parte del potere e delle decisioni nelle mani del manager.

Arteta è spesso descritto come freddo e spietato; basta chiedere a qualche suo ex giocatore per confermarlo. Ma può anche essere emotivo e, a volte, imprevedibile. Lo stress è evidente in panchina, dove appare teso come i suoi colleghi manager, e ci si può chiedere quanto a lungo potrà durare.

Se Arteta firmerà un nuovo contratto, l’allenatore pretenderà miglioramenti, come suo solito. Vuole sempre di più. Ma come finanziare tutto ciò? E cosa succederà se non sarà possibile? Vivere entro i limiti finanziari è stato un principio chiave della proprietà Kroenke. Non fanno parte di nessun multi-gruppo.