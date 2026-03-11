Arbitri, Rocchi affida a Chiffi la lotta scudetto: sarà al Var di Lazio-Milan e assistente Var a Inter-Atalanta
È l'arbitro di Atalanta-Napoli, del gol annullato per non fallo di Hojlund. Torna ad arbitrare anche La Penna dopo Inter-Juventus, gli hanno dato Pisa-Cagliari
Rocchi affida a Chiffi la lotta scudetto: sarà al Var di Lazio-Milan e assistente Var a Inter-Atalanta
Sono state stabilite le designazioni arbitrali per la 29esima giornata di campionato.
Per Inter-Atalanta, sabato alle 15, sarà Manganiello l’arbitro, con Gariglio al Var e Chiffi assistente; sì, proprio l’arbitro di Atalanta-Napoli il mese scorso.
E lo stesso Chiffi sarà invece responsabile Var del match Lazio-Milan di domenica alle 20:45.
Torna ad arbitrare La Penna dopo le polemiche per il rosso a Kalulu e le successive minacce di morte ricevute; sarà il direttore di gara di Pisa-Cagliari.
Per Napoli-Lecce, sabato alle 18, arbitrerà Abisso; Nasca e Fabbri al Var.