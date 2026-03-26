Intervenuto (lo fa spesso) a Radio Kiss Kiss, Tiberio Ancora ha così commentato il caso Lukaku. Non è mancato un passaggio sulla preparazione del Napoli.

Le parole di Ancora

“Eccessive le critiche: la preparazione curata da Conte e Coratti è sempre stata ottima. È evidente che ci sono stagioni in cui qualcosa può non andare per il verso giusto. Ad esempio, ci sono stati diversi infortuni, ma non imputabili a una preparazione sbagliata. Non è stato fatto nulla di fuori dal normale, tutto era pianificato nei minimi dettagli, però gli imprevisti possono capitare durante l’arco di una stagione. Il fatto è che oggi il Napoli corre più di tutti.”

Su Lukaku

“Sono decisioni condivise con lo staff e con il mister da parte di grandi campioni. Sono scelte che si prendono e che, se possono portare un vantaggio, ben vengano. Guardate De Bruyne, come si è presentato a Napoli… ma naturalmente anche lo staff azzurro ha curato tutti gli aspetti. De Bruyne è tornato in condizioni impeccabili, quindi per Lukaku vale lo stesso: l’importante è rientrare in buone condizioni. Non essendo dentro al dettaglio non conosco esattamente i motivi di questa scelta, ma evidentemente era quella migliore per lui. Lo staff tecnico del Napoli è davvero eccezionale.”