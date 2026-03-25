Il Corsport. Agli ordini di Stellini gli azzurri che non sono andati nelle Nazionali (quindi anche Lukaku che ha rinunciato) e i Primavera aggregati

Anche senza Conte, il Napoli fatica tanto: doppie sedute d’allenamento

Il programma di lavoro per chi è rimasto a Napoli, è duro. Doppie sedute di allenamento. La sosta esiste solo sulla carta. È una sosta perché gioca la Nazionale ma non è una vacanza. Il programma di lavoro per chi è rimasto alla base (ci sarà anche Lukaku che ha preferito allenarsi col club invece di andare negli Stati Uniti col Belgio) è fitto e articolato.

Di nuovo in campo. Doppia seduta di allenamento per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno, la prima di una serie di quattro. Sosta di lavoro per la squadra, affidata a Stellini, il vice di Conte, fino alla fine della settimana. Antonio è partito lunedì per Torino, dopo aver inaugurato il weekend a Napoli: fino alla ripresa della prossima settimana ne approfitterà per ricaricarsi. Un po’ di relax in famiglia come a novembre e in totale sintonia con il club, prima di riprendere il comando delle operazioni sul campo, sul rettilineo finale che porterà allo scontro diretto per il secondo posto con il Milan, in programma il 6 aprile al Maradona (ore 20.45).

Fino a venerdì, intanto, la squadra sosterrà un menù ricco di doppie sedute di allenamento al Training Center, senza dodici nazionali e con un plotoncino di ragazzi della Primavera aggregati per infoltire il gruppo. Al momento, dopo che ieri il Belgio ha comunicato il rientro alla base di Lukaku, sono alle prese con gli impegni internazionali delle rispettive nazionali Meret, Buongiorno, Spinazzola e Politano (Italia); Milinkovic- Savic (Serbia); Elmas (Macedonia del Nord); De Bruyne (Belgio); Hojlund (Danimarca); McTominay e Gilmour (Scozia); Olivera (Uruguay); Lobotka (Slovacchia).