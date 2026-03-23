Gioca l’Italia e Conte si riprende la settimana libera

C’è la Nazionale e Conte si riprende la settimana libera. Come fece dopo la sconfitta a Bologna. Allora, quella di Antonio Conte sembrò una fuga. L’allenatore del Napoli rimase una settimana a Torino e parve il preludio al suo addio al Napoli. Nulla di tutto questo. Tornò e il Napoli riprese a correre. Adesso c’è di nuovo la Nazionale, giovedì l’Italia di Gattuso si gioca i Mondiali contro l’Irlanda del Nord, e Conte si prende un’altra settimana libera. Va a far riposare la mente. A schiarirsi le idee in attesa della volata scudetto. L’Inter è in crisi e non si sa mai quello che può capitare., Al rientro, a Pasquetta si giocherà Napoli-Milan.

Della settimana di riposo di Antonio Conte ne scrivono sia Gazzetta sia Repubblica Napoli.

Scrive la Gazzetta:

Lo rifarà, per scaramanzia o per necessità conta meno di niente, alla vigilia di questa gara spartiacque che sarà necessaria per scavalcare il Milan e starsene nella scia dell’Inter che rimane lontana ma comunque nei pensieri spettinati di una città alla quale non si può vietare di sognare. Il -7 dalla vetta incoraggia.

Scrive Repubblica Napoli:

L’appuntamento è fissato per domani e a dirigere il lavoro ci sarà Cristian Stellini, il vice di Conte. Il condottiero azzurro ripeterà il programma di novembre: ha dato le consegne al suo staff e dedicherà qualche giorno in più alla famiglia. Nessuna sorpresa particolare: era già accaduto altre volte anche se nell’immaginario collettivo c’è soprattutto la pausa di cui ha usufruito usufruito nel post Bologna. La brutta sconfitta del Dall’Ara era stata poi accompagnata dal suo sfogo negli spogliatoi (“Non accompagno un morto…”) che aveva alimentato cattivi pensieri quando la notizia della sua assenza diventò di dominio pubblico. In realtà Conte aveva concordato tutto prima con la società e lo ha fatto anche adesso. Sarà sul ponte di comando nella settimana che precede il Milan, quando rientreranno tutti i titolari.