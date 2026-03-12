Altro colpo Guerri Napoli: arriva Milton Doyle

Dopo l’infortunio del nuovo arrivato Kristupas Zemaitis, nella partita contro la Virtus Bologna, la Guerri Napoli ha deciso di intervenire repentinamente sul mercato per riempire il vuoto lasciato dal lituano. La società ha infatti appena annunciato l’arrivo di Milton Doyle, guardia americana classe 1993, proveniente dal massimo campionato australiano.

Di seguito il comunicato ufficiale della società partenopea con le primissime parole di Doyle da nuovo giocatore della Guerri:

“La Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Milton Doyle fino al termine della stagione. Doyle è una guardia di 192cm, classe 1993, che può vantare una lunga esperienza internazionale.

Prodotto dell’università di Loyola, dove gioca con i Ramblers, nella sua ultima stagione 2016-17, realizza 15.3 punti, 5 rimbalzi e 4.4 assist di media. Doyle inizia la sua carriera con i Long Island Nets, squadra di G-League, dove realizza 20.5 punti di media e 4.5 rimbalzi prima di debuttare in NBA, con i Brooklyn Nets, dove in 10 partite realizza 3.4 punti. Nella stagione 2017-2018 vive la sua prima esperienza europea, con gli spagnoli del Murcia, 11.1 punti, 3.1 rimbalzi e 2.3 assist, protagonista anche in Fiba Champions League. Dopo la parentesi in G-League con i Windy City Bulls, nel 2019-2020 si trasferisce in Israele, con l’Hapoel Eliat, 15.3 punti per gara e 3.1 assist. Nell’anno successivo gioca in Serie A1, con Trieste, dove in 28 partite, realizza 12.6 punti e 3.6 assist.

Nel 2021-2022 prima esperienza nel Campionato Turco con il Gaziantepspor, 12.5 punti di media e 3.3 rimbalzi per poi iniziare la stagione 2022-2023 nella massima lega australiana, vestendo la maglia dei Tasmania Jack Jumpers, 17.1 punti di media, 5.3 rimbalzi e 3.7. Nel corso della stessa stagione nuovo viaggio in Turchia, con il Tofas Bursa, 14 punti, 4.8 assist ed oltre il 40% da 3 unti. Nel corso delle stagioni dal 2023 al 2025, Doyle ha sempre giocato prima nel campionato Australiano, con i Tasmania Jack Jumpers, 16 punti di media per partita, e, nel corso della stessa stagione, a Portorico, con gli Indios de Mayaguez, concludendo l’ultima stagione con 15 punti e 6 assist per gara. Nel Campionato 2025-2026, il nuovo esterno della Guerri ha giocato con i Melbourne United, ancora nel massimo torneo australiano, concludendo con 16.2 punti di media, 3.5 rimbalzi e 4.3 assist.

Dichiarazione di Milton Doyle:

‘Sono molto felice di entrare a far parte di questo gruppo e non vedo l’ora di raggiungere la squadra per iniziare a competere.’ “