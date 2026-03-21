Alisson su Instagram: “Tutto è possibile… e noi siamo sulla strada giusta!”

Che il momentaneo -6 dalla vetta abbia riacceso sogni selvaggi nei tifosi è ormai un fatto acclarato. Ma, nello spogliatoio, che aria tira? Beh, il post di Alisson è piuttosto esplicativo

Che la vittoria contro il Cagliari e il conseguente, momentaneo -6 dalla vetta abbiano riacceso sogni selvaggi nei tifosi è ormai un fatto acclarato: basta guardarsi in giro e aguzzare le orecchie. Per i supporter sognare è ovviamente sempre lecito ma, nello spogliatoio, che aria tira? Beh, il post di Alisson su Instagram è piuttosto esplicativo.

Il Napoli ci crede? Ecco il post di Alisson

Ad accompagnare una sua foto in azione a Cagliari c’è la frase “Tutto è possibile…e noi siamo sulla strada giusta!”. Semplice riferimento alla corsa Champions o al bottino pieno? Realisticamente al piazzamento…ma chissà. A Napoli non è mai vietato sperare fino all’ultimo e ieri Conte è stato chiarissimo: “Abbiamo messo pressione a chi ci sta davanti”. Vedremo.