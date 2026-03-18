Al Torino parte il “caso Marianucci”, ha giocato cinque minuti nelle ultime quattro partite

Luca Marianucci al Torino è diventato un caso. Dopo aver acquisito la titolarità nelle prime partite in seguito al mercato di gennaio che lo ha visto passare ai granata in prestito dal Napoli, non è più sceso in campo negli ultimi tre match, mentre contro il Parma è entrato al 90esimo (con 5 minuti di recupero assegnati).

Tuttosport scrive:

Al Torino è arrivato per rinforzare un reparto che aveva bisogno di giocatori pronti ad arricchirlo. Marianucci, una volta arrivato, ha impiegato 24 ore a esordire, perché Baroni ha scelto di dargli una maglia da titolare subito. Il difensore è diventato così una presenza fissa nell’undici titolare dell’allenatore. A Genova la prima esclusione, gara che ha segnato l’inizio del percorso inverso per Ebosse. Marianucci ha perso definitivamente il posto: è rimasto in panchina contro Lazio e Napoli, con il Parma in campo solo in pieno recupero. Una parabola discendente per il giocatore che rientrerà a Napoli a fine campionato. Se già prima dell’esonero Baroni lo aveva escluso, lo stesso è accaduto anche con D’Aversa, che lo conosce benissimo, l’ha già allenato ad Empoli.