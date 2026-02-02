Marianucci, buona la prima col Torino

La Stampa: il difensore arrivato in prestito secco dal Napoli è rimasto in campo per tutta la sfida contro il Lecce, vinta 1-0, e ha cominciato con l'approccio giusto.

Luca Marianucci è arrivato a Torino in prestito dal Napoli e, nella vittoria in campionato contro il Lecce 1-0, Baroni lo ha schierato titolare.

La Stampa scrive:

Buona la prima per le novità di mercato arrivate negli ultimi giorni. Il difensore arrivato in prestito secco dal Napoli è rimasto in campo per tutta la sfida, una sensazione che non provava dall’unica volta in cui era partito titolare, a fine settembre contro il Milan. Ha cominciato con l’approccio giusto.

Sembrava essere vicino alla Cremonese, ma alla fine il difensore ex Empoli, dopo il pochissimo spazio trovato a Napoli, ha scelto di approdare al Torino. Il tecnico lo ha schierato dal primo minuto data l’emergenza infortuni, ma per il match che ha disputato, è probabile che il classe 2004 possa prendersi la titolarità fino a fine stagione.