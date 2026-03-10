Al Real Madrid i calciatori non si fidano dello staff medico: Mbappé e Bellingham hanno chiesto consulti esterni

L’aumento degli infortuni nel Real Madrid sta facendo dubitare dello staff medico e della preparazione atletica della squadra. Ci sono quattro casi, tra cui Kylian Mbappé, di cui sono vaghe le diagnosi e i tempi di recupero.

Il giallo sugli infortuni al Real Madrid

Come riportato da Marca:

Il caso più evidente è quello di Kylian Mbappé. L’attaccante francese convive dal 7 dicembre con un problema al ginocchio sinistro che inizialmente era stato diagnosticato come una distorsione del legamento collaterale. Tuttavia, tre mesi dopo l’infortunio non solo non è stato risolto, ma ora tutto fa pensare a una rottura parziale del legamento crociato posteriore. Alla fine Mbappé non potrà essere presente nella partita più importante della stagione contro il Manchester City. La situazione ha generato preoccupazione anche nello stesso calciatore che è volato nel suo Paese per sottoporsi a nuovi esami e consultare uno specialista, a causa della mancanza di risposte chiare sul suo recupero. L’episodio riflette un problema ricorrente nel Real Madrid: diagnosi iniziali che successivamente cambiano, finendo per allungare i tempi di recupero e generare incertezza.

Un altro caso che suscita dubbi è quello di Jude Bellingham. Il centrocampista inglese si è infortunato il 1° febbraio, un problema muscolare che inizialmente avrebbe dovuto tenerlo lontano dai campi per circa quattro settimane. Tuttavia, dopo più di un mese il giocatore non è ancora tornato in campo e il suo pieno rientro non è previsto prima della prossima sosta delle Nazionali. Anche Bellingham ha deciso di cercare un secondo parere medico nel suo Paese. Il terzo caso è Eduardo Camavinga, che è fuori da dieci giorni a causa di un problema a un dente. Anche se non si tratta di un infortunio muscolare o articolare, l’episodio risulta insolito per la durata dell’assenza del giocatore. Il quarto caso più recente è quello di Álvaro Carreras, che accusava fastidi al polpaccio; per diversi giorni si è pensato si trattasse semplicemente di una contusione, ma gli esami successivi hanno infine confermato una lesione fibrillare al polpaccio, un infortunio che lo esclude sia dalla partita di andata sia, con ogni probabilità, da quella di ritorno contro il Manchester City. Il Real Madrid ha impiegato una settimana per emettere il comunicato medico.

Marca conclude:

Questi quattro casi si aggiungono alle assenze già esistenti di Éder Militão, Dani Ceballos e Rodrygo, lasciando il Real Madrid con un numero significativo di indisponibili. Al di là delle singole lesioni, la situazione sembra indicare un problema strutturale. Il club non sta riuscendo a stabilire un protocollo di prevenzione efficace e il numero di infortuni muscolari continua a essere molto elevato. Gli attuali responsabili sono Mihic (capo dei servizi medici) e Pintus (preparatore atletico), professionisti che in passato erano stati allontanati proprio a causa dei problemi fisici della squadra.