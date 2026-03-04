Crociati saltati, denti cariati e il ginocchio di Mbappé: la situazione infortuni del Real Madrid è complicata

Rodrygo si è rotto il crociato dopo essere stato fuori un mese per una tendinite. Camavinga ha un problema ai denti e Kylian non si bene che cos'abbia al ginocchio

Rodrygo si è rotto il crociato e salterà il Mondiale (oltre ad aver finito la stagione). Mbappé non si sa bene cos’abbia ma il ginocchio non va e il suo crociato pare sia giunto al limite: un recupero affrettato potrebbe fargli fare la fine di Rodrygo. Camavinga non gioca da due partite per un dente cariato. In attacco adesso Arbeloa può contare solo su tre attaccanti: Vinícius, Gonzalo e Brahim Diaz sono gli unici attaccanti disponibili per la trasferta di Vigo (Mastantuono è squalificato dopo essere stato espulso).

Diario As scrive dei problemi dentali nel Real Madrid.

Camavinga è l’ultimo caso nel Real Madrid: l’ortodonzia è entrata con forza nel mondo del calcio moderno, al pari della nutrizione, della biomeccanica o della podologia. E l’odontoiatria fa ormai parte della struttura medica dei club. Il francese ha dovuto saltare la partita contro il Getafe per un problema dentale dal quale non si è ancora ripreso e difficilmente sarà convocati per la trasferta di Vigo di venerdì (contro il Celta). Camavinga è fuori uso per un’infezione a un molare: tanto semplice quanto complessa, numerosi studi indicano che questo tipo di situazioni aumenta il rischio di infortuni e riduce il rendimento. La scorsa stagione, Mbappé è rimasto fuori due settimane per un problema simile.

Scrive As:

La salute dentale oggi è curata nei minimi dettagli anche nel calcio d’élite. Nessun club si sognerebbe ormai di investire decine di milioni di euro su un giocatore senza includere un accurato esame dentale nella visita medica preliminare alla firma.

“Una semplice carie o un’infiammazione aumentano la fatica, l’atleta recupera molto peggio a livello muscolare, influiscono sulla resistenza e aumentano il rischio di infortuni che possono diventare ricorrenti…”, racconta ad As María Gámez Torrico, odontoiatra specializzata. “In definitiva, avere una bocca sana riduce il rischio di infortuni e aiuta a migliorare il rendimento. La mandibola è strettamente collegata al resto del corpo. Una piccola infezione o una carie può persino provocare un’endocardite, che è un problema cardiaco. E naturalmente può anche finire per influire sulla muscolatura”. Nello sport d’élite, inoltre, esiste una circostanza che aggrava i problemi dentali. “C’è un fattore chiave che è l’elevato consumo di gel e carboidrati, e alla fine tutto questo può favorire la comparsa di molte più carie se non si presta la massima attenzione all’igiene”.

Alle Olimpiadi di Londra (2012), le visite per problemi dentali rappresentarono il 30% delle consultazioni presso il centro medico del Villaggio Olimpico. Uno studio successivo condotto su 352 atleti di 11 discipline diverse rilevò che il 49% presentava qualche tipo di carie, anche minima. Ai Giochi del 2016, il 50% della spedizione olandese ebbe bisogno di un trattamento dentale, tale è la quantità di gel che viene consumata. Sono solo alcuni dati, ma la realtà è quella che oggi vive Camavinga: due partite fuori per una carie.

Il legamento di Rodrygo.

Marca scrive della rottura del legamento crociato anteriore di Rodrygo.

Il quotidiano riporta il comunicato medico del Real Madrid:

“Dopo gli esami effettuati oggi, al nostro giocatore Rodrygo è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore e la rottura del menisco esterno della gamba destra”.

Rodrygo era rientrato contro il Getafe dopo quasi un mese di assenza per una tendinite. È entrato al 54° minuto ma non è riuscito a superare il muro difensivo del Getafe. A fine gara, come si vede nell’immagine, si è portato la mano al ginocchio destro, dove aveva iniziato ad avvertire fastidio.

Confermata la grave lesione al ginocchio.