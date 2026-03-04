La trasmissione El Larguero, di Caden Ser, smentisce quanto emerso fino a oggi. E tra cento giorni c'è il Mondiale. Tornare a giocare subito sarebbe un rischio enorme per Mbappé

Mbappé, anche a Madrid c’è confusione sulle diagnosi: il suo ginocchio sta peggio, il crociato è al limite

Allerta rossa per Kylian Mbappé. Il ginocchio del fuoriclasse francese del Real Madrid starebbe messo peggio di quanto è emerso. Il legamento crociato posteriore sarebbe al limite, dice la trasmissione El Larguero.

L’infortunio subito da Kylian Mbappé al GINOCCHIO è PIÙ GRAVE di quanto sembri e preoccupa il Real Madrid. La diagnosi del club era “una distorsione”, ma il legamento crociato posteriore è al limite. Potrebbe aver bisogno di ciascuno dei 100 giorni per arrivare in forma al Mondiale e potrebbe PEGGIORARE e PERDERE LA COPPA DEL MONDO. ‼️

⚠️🇫🇷 La lesión que sufre Kylian Mbappé en su RODILLA es MÁS GRAVE de lo que parece y preocupa a Real Madrid. 🚑 El diagnóstico del club fue ‘un esguince’, pero el ligamento cruzado posterior está al límite. Según su entorno necesitará cada uno de los 100 días para llegar en… pic.twitter.com/D8XAW4JZTg — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 4, 2026

Scrive Rmc Sport:

Vittima di una distorsione al ginocchio sinistro, Kylian Mbappé continua il suo trattamento ed è atteso dal Real Madrid per gli ottavi di Champions League contro il Manchester City. Secondo le informazioni dalla Spagna, però, l’entourage dell’attaccante francese non vuole affrettare il suo ritorno a meno di 100 giorni dal Mondiale 2026 con gli azzurri.

E se l’infortunio al ginocchio di Kylian Mbappé fosse più grave del previsto? Vittima di una distorsione al ginocchio sinistro secondo gli elementi confermati dal Real Madrid, il 27enne marcatore ha consultato lo specialista francese Bertrand Sonnery-Cottet prima di recarsi a Parigi all’inizio della settimana per continuare il suo trattamento lì. Già tornato in palestra, sotto la supervisione di due preparatori atletici del Madrid, Kylian Mbappé non avrà bisogno di sottoporsi immediatamente a un intervento chirurgico. Ma secondo le informazioni svelate questo martedì dal programma El Larguero de la Cadena Ser, il capitano della squadra francese soffrirebbe di un infortunio più grave di quanto annunciato.

Un legamento crociato “al limite”, nessun rischio prima della Coppa del Mondo 2026

La notizia diffusa dalla radio spagnola, che riporta la preoccupazione dell’entourage di Kylian Mbappé 99 giorni prima della partita di apertura dei Mondiali 2026 (11 giugno), hanno riacceso i timori intorno.

Certamente, Kylian Mbappé soffre di una distorsione al ginocchio sinistro, ma secondo le rivelazioni di Anton Maena “l’infortunio è grave” e il “legamento crociato posteriore sinistro del giocatore è al limite”. In sintesi, se il capitano della squadra francese dovesse riprendere l’attività agonistica troppo velocemente e forzare troppo sul ginocchio, potrebbe incappare nel rischio di un infortunio più grave. Almeno secondo Cadena Ser.

Abbastanza pessimistica, l’informazione di Cadena Ser sembra contraddire quanto pubblicato nei giorni scorsi da diversi media francesi. Il Madrid spera di recuperarlo per gli ottavi di Champions contro il Manchester City. Ha saltato Benfica e Getafe.

“Se il Real Madrid perde 0-3 al Santiago Bernabeu (all’andata), non rischierà la gamba cercando di tornare per la gara di ritorno”, ha aggiunto Anton Maena. “Il suo entourage dice che ha bisogno di recuperare correttamente. E se il ritorno di Mbappé dovesse richiedere più tempo di quanto sperato per non correre rischi con il ginocchio sinistro, dovremo monitorare attentamente il suo recupero e le sue prime partite. Soprattutto dopo aver visto il suo compagno di squadra di Madrid, Rodrygo, ritirarsi dal Mondiale dopo un grave infortunio.