Zappa è il preferito del Napoli per sostituire Di Lorenzo, c’è anche la Fiorentina ma è più indietro (Di Marzio)

"Arriverebbe in prestito. In lista ci sono anche Van der Brempt, Calabria e Castagne. L'idea è acquistare un esterno che possa anche fare il braccetto nella difesa a tre"

Gianluca Di Marzio racconta di aggiornamenti per il sostituto di Di Lorenzo (che molto probabilmente si è rotto il crociato, ndr). È Zappa il calciatore su cui il Napoli andrebbe più convinto, considerando le sue buone prestazioni (3 assist in 20 presenze quest’anno) nell’annata interessantissima del Cagliari di Pisacane. Zappa verrebbe a Napoli di corsa e preferirebbe gli azzurri alla Fiorentina. Da capire poi il futuro eventuale di Mazzocchi, che tra poco verrà recuperato dal suo infortunio.

Zappa, si va avanti. C’è anche Castagne tra le alternative oltre a Calabria (Di Marzio)

Si legge così sul portale:

«La pista che porta a Gabriele Zappa prosegue e sta andando avanti. Il terzino del Cagliari è il nome che convince di più per caratteristiche, conoscenza della Serie A e continuità di rendimento: fin qui ha collezionato 20 presenze con 3 assist, dimostrandosi una soluzione solida e affidabile sulla corsia destra. Su Zappa si era registrato anche l’interesse della Fiorentina, che ha chiesto informazioni nelle scorse ore, ma al momento il club viola risulta più defilato rispetto al Napoli, che resta in netto vantaggio nella corsa al giocatore. Il Napoli prova a chiudere un rinforzo per la corsia di destra, con la formula del prestito.

L’idea è quella di acquisire un giocatore che possa ricoprire sia il ruolo di laterale esterno che di braccetto difensivo. In questa ottica, in attesa di comprendere se la trattativa per Zappa possa effettivamente andare in porto, il club sonda altri nomi. In lista ci sono Ignace Van der Brempt, del Como, Davide Calabria del Panathinaikos e Timothy Castagne del Fulham.»