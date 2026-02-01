Juanlu e Zappa (3 assist in 20 partite) i papabili sostituti di Di Lorenzo (Di Marzio)

Ancora una volta il mercato del Napoli cambia: da che le necessità erano più focalizzare sul prendere un centrocampista per le lunghe assenze di Anguissa, De Bruyne, Gilmour (che in effetti devono ancora rientrare) si è passati agli esterni offensivi per l’infortunio di Neres e la partenza di Lang. E ora si va pure in difesa e sugli esterni, dato che Di Lorenzo probabilmente salterà l’intera stagione e pure i Mondiali in Usa-Canada. I due nomi principali per sostituirlo sono Juanlu (ancora e sempre) e Zappa, che pure sta facendo bene al Cagliari.

Juanlu e Zappa per il post Di Lorenzo, Alisson solo da formalizzare (Di Marzio)

Si legge così sul suo portale:

«Il Napoli pensa a Gabriele Zappa o Juanlu Sanchez per rinforzare la fascia destra dopo l’infortunio del capitano Di Lorenzo. Non solo l’attaccante esterno. Come vi abbiamo raccontato, il Napoli va verso la formalizzazione dell’accordo verbale per Alisson Santos, e spera di chiudere definitivamente nella notte. Il club azzurro vuole rinforzare anche la fascia destra dopo il brutto infortunio di Di Lorenzo: il capitano è uscito in barella durante il match contro la Fiorentina. Proprio per questo, dunque, il Napoli pensa a Gabriele Zappa e Juanlu Sanchez come opzioni per il reparto: il terzino del Cagliari ha fornito fin qui 3 assist in 20 partite, mentre lo spagnolo è stato seguito a lungo nelle scorse settimane.»