Kick It Out attacca Mourinho per la frase “In uno stadio dove gioca Vinícius, succede sempre qualcosa” (Guardian)

L'associazione benefica contro le discriminazioni lo accusa di manipolazione, di gaslighting: “Quando qualcuno denuncia discriminazioni, la priorità assoluta è che venga ascoltato e si senta supportato".

L’organizzazione benefica contro le discriminazioni Kick It Out ha accusato José Mourinho di fare gaslighting (una forma di manipolazione psicologica maligna in cui un carnefice fa dubitare alla vittima della propria memoria o della propria sanità mentale) per la sua risposta alle accuse di insulti razzisti mosse da Vinícius Júnior. (Qui il pezzo di Athletic su Mourinho)

Vinícius ha riferito di essere stato vittima di insulti razzisti da parte di Gianluca Prestianni del Benfica durante l’andata del playoff di Champions League contro il Real Madrid.

Mourinho accusato di gaslighting

Mourinho, allenatore del Benfica, è stato duramente criticato per aver apparentemente suggerito che Vinícius avesse provocato l’abuso con la sua esultanza dopo aver segnato l’unico gol, all’inizio del secondo tempo. La vicenda è stata recuperata e pubblicata dal Guardian.

Ha dichiarato il portoghese ad Amazon Prime:

“Gli ho detto: ‘Quando segni un gol così, festeggi e poi torni indietro camminando’. Loro [Vinícius e Prestianni] mi hanno detto cose diverse. Ma io non credo né all’uno né all’altro. Voglio restare indipendente.”

Successivamente Mourinho è sembrato riferirsi a precedenti episodi in cui Vinícius è stato oggetto di insulti razzisti negli stadi.

“C’è qualcosa che non va perché succede in ogni stadio”, ha detto. “In uno stadio dove gioca Vinícius, succede sempre qualcosa.”

E’ a queste parole che Mourinho ha ricevuto una dura replica da parte di Kick It Out, che ha affermato:

“Quando qualcuno denuncia discriminazioni nel calcio, o ovunque, la priorità assoluta è che venga ascoltato e si senta supportato. Concentrarsi sull’esultanza del gol di Vinícius Jr o sulla storia del club, invece di riconoscere la denuncia, è una forma di gaslighting.

Questo approccio non solo danneggia la persona coinvolta, ma manda anche il messaggio sbagliato ad altre persone nel mondo che potrebbero aver vissuto situazioni simili. I leader del calcio hanno un ruolo cruciale nel fissare degli standard, e momenti come questi richiedono una leadership responsabile che rafforzi rispetto, inclusione e responsabilità.

Attendiamo con fiducia un’indagine approfondita su questo episodio, con responsabilità adeguate in base all’esito.”