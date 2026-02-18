Su Vinicius e il razzismo Mourinho ha toccato il fondo: assurdo e offensivo (The Athletic)

"Eusebio ha giocato per il Benfica e quindi il Benfica non è un club razzista", è per il giornale del Nyt "la cosa peggiore che ha detto in 25 anni di cose orribili"

“José Mourinho ha detto delle cose davvero brutte nel corso della sua carriera. Non ha mai evitato insulti personali nei confronti dei rivali, ma per la maggior parte si sono rivelati adatti al ruolo del cattivo dei cartoni animati, ruolo che ha interpretato volentieri negli ultimi venticinque anni. Ma ciò che ha detto dopo che Vinicius ha accusato Prestianni di insulti razzisti, accuse che il giocatore ha negato, durante la vittoria per 1-0 del Real Madrid sul Benfica, potrebbe essere la cosa peggiore di tutte”. Sì, a The Athletic le uscite di Mou sull’ennesimo caso razzismo che coinvolge Vinicius non sono piaciute proprio.

“È un po’ difficile capire da dove cominciare – scrive Nick Miller – ma la frase sulla leggenda del Benfica, Eusebio, è un buon punto di partenza. L’idea che, poiché il più grande giocatore nella storia del club è nero, nessuno dei suoi simili possa essere razzista, è nella migliore delle ipotesi surreale e assurda, nella peggiore una feroce manipolazione”.

“Poi c’è la critica a Vinicius per aver festeggiato in un modo che Mourinho ritiene inappropriato, con l’insinuazione che si sia attirato presunti insulti razziali perché non ha stretto la mano ai suoi compagni di squadra e non è tornato di corsa fino alla linea di metà campo. Il che porta all’assassino, alle ripetute ingiurie su Vinicius Jr. L’insinuazione che sia tutta colpa sua, che poiché è un personaggio che può indubbiamente irritare e far infuriare, l’unico modo per i tifosi avversari, i giocatori o chiunque altro di esprimere la propria irritazione e rabbia è usare un linguaggio presumibilmente razzista, che in qualche modo non hanno scelta. Non dovrebbe essere necessario dirlo, ma visto che siamo qui: hanno una scelta”.

“Non importa nemmeno in cosa creda Mourinho in questa situazione. Sarebbe stato bello se avesse riconosciuto che il fatto che Vinicius Jr. abbia già denunciato queste cose in passato è principalmente un’indicazione che è disposto a denunciarle, e che riconosce gli insulti razzisti quando li sente. Ma l’istinto di un allenatore di difendere uno dei suoi giocatori è comprensibile, fino a un certo punto, e Prestianni ha negato le accuse”.

“Ti chiedi cosa penseranno i giocatori di colore della squadra del Benfica dopo tutto questo. Dodi Lukebakio. Bruma. Joshua Wynder. Alexander Bah. Sidny Lopes Cabral. Cosa penseranno se, ad esempio, a un certo punto, subiranno insulti razzisti da un compagno di squadra, da un tifoso o da qualcun altro legato al club? Che il loro allenatore crede in loro e li sostiene, che il razzismo deve essere condannato con ancora più fervore se proviene da uno di loro, che questo male deve essere espulso da questa storica istituzione? O che Eusebio ha giocato per il Benfica, quindi il Benfica non è un club razzista?”.