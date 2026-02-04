Vergara, fino a 15 giorni fa vicino al prestito tra Cagliari e Cremonese: ora il Tottenham ha offerto 20 milioni

È incedibile ormai, fa parte del progetto, ma non è stato sempre così. Contro la Fiorentina, allo stadio era presente Gattuso proprio per monitorarlo, in vista di una possibile convocazione in Nazionale (Schira).

E’ Vergara-mania in giro. E pensare che fino a 15 giorni fa sembrava destinato a essere ceduto in prestito a una tra Cagliari e Cremonese, che erano già entrate in azione per accaparrarselo. Nel calcio come nella vita, però, basta davvero un attimo per cambiare il proprio destino.

Scrive Tuttosport:

“Parabola incredibile quella che sta vivendo nelle ultime settimane Antonio Vergara. Una favola — è proprio il caso di dirlo — visto che dal debutto da titolare in Serie A lo scorso 17 gennaio (in occasione di Napoli-Sassuolo) il fantasista campano ha letteralmente stravolto in positivo la sua carriera. Prestazioni brillanti e gol spettacolari che gli sono valsi il posto fisso nella formazione di Antonio Conte.

Ad agevolarlo certamente la sequela di infortuni abbattutasi sulla formazione azzurra e che gli ha concesso di ritagliarsi uno spazio importante dopo i primi mesi vissuti da semplice comparsa. Exploit meritatissimo alla luce delle prestazioni brillanti fornite finora“.

Vergara era un giocatore anonimo

Continua il quotidiano italiano con Nicolò Schira:

“Tanto che ora un interrogativo sorge spontaneo: ma se non ci fosse stata la catena di problemi fisici che ha travolto i Campioni d’Italia, un talento cristallino come Vergara sarebbe mai riuscito a emergere nelle fila del Napoli? Probabilmente no, vista anche la poca predisposizione di Antonio Conte nel lanciare i giovani. Ma questa è un’altra storia.

Il presente dice che lo scugnizzo di Frattaminore è diventato grande e si sta imponendo come uno dei migliori talenti della nostra Serie A. Non a caso lunedì scorso, durante l’ultimo giorno di mercato, sul gioiellino classe 2003 era piombata una società di Premier League, pronta a versare nelle casse del club del presidente Aurelio De Laurentiis ben 20 milioni, pur di strapparlo al Napoli”.

🚨 Excl. – Last Saturday there was an Italy National Team Scout at Maradona Stadium to watch the game between Napoli and Fiorentina to monitore Antonio #Vergara, who could be called by coach #Gattuso. Meanwhile Napoli have turned down a bid of €20M from #Tottenham for him. 🇮🇹 — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 4, 2026

Adesso lo guardano tutti

Le attenzioni su di lui non mancano, ed ecco cosa scrive l’esperto di calciomercato:

“Offerta recapitata direttamente dalla City londinese da parte del Tottenham, rimasto stregato dalla prestazione scintillante manifestata in Champions League contro il Chelsea dall’ex Reggiana. Con la rete da cineteca a suggellare una notte indimenticabile per Tony, al netto dell’eliminazione della sua squadra. Niente da fare per gli Spurs, murati dalla dirigenza partenopea con un eloquente quanto indiscutibile:’Vergara è incedibile’.

La crescita del centrocampista, che Conte ora sta plasmando come esterno d’attacco, tra l’altro non sta passando inosservata neppure dalle parti di Coverciano, dove hanno acceso i radar sul napoletano e lo stanno tenendo d’occhio in vista dei playoff per la qualificazione al Mondiale. Un’iniezione di classe e fantasia nella doppia sfida di fine marzo potrebbe servire e tornare molto utile”.

E conclude con l’indiscrezione:

“Per questo il ct Gattuso ci sta pensando e lo farà monitorare con costanza nelle prossime settimane. Dovesse arrivare anche l’azzurro Italia dopo quello del Napoli, Antonio sarebbe riuscito a realizzare due dei suoi sogni più grandi nel giro di pochissime settimane. Incredibile ma vero”.