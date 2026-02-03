Vergara, il Napoli ha rifiutate offerte da 20 milioni nelle ultime ore di calciomercato

Prima una banale riserva, ora è incedibile. La valutazione è schizzata alle stelle dopo i goal al Chelsea e alla Fiorentina.

Vergara è la star del momento. Il trequartista di Frattaminore sta rubando la scena con giocate sempre più straordinarie, confermandosi pilastro dell’undici campione d’Italia. Nelle ultime due partite ha fatto esplodere il talento: prima con la magia che ha stregato il Chelsea in Champions League, poi segnando il gol che ha sbloccato la sfida contro la Fiorentina e servendo l’assist per il raddoppio di Gutierrez.

Prestazioni da urlo che hanno acceso i riflettori anche oltre i confini italiani. E lo attesta Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che scrive su X:

“Il Napoli ha rifiutato nelle ultime ore un’offerta di 20 milioni di euro da un club estero per Antonio Vergara, considerandolo incedibile”.