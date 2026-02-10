Un tempo hanno fatto le fortune del Chelsea, ora sono rivali in panchina: Napoli-Como è soprattutto Conte vs Fabregas

Napoli-Como sarà soprattutto Conte contro Fabregas: da trionfatori insieme al Chelsea a rivali sulle rispettive panchine. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Napoli-Como è soprattutto Conte vs Fabregas: i dettagli

Si legge sul Corsport:

Oggi sono entrambi allenatori, mentre all’epoca l’unico a urlare in panchina era Antonio e Cesc, quelle urla, le recepiva in campo, da calciatore. Un fior di centrocampista chic: quella finale del 19 maggio 2018 a Wembley contro lo United di Lukaku e McTominay guidato da Mourinho, lui la giocò dal primo all’ultimo minuto con la maglia numero 4 dei Blues. E alla fine alzò il trofeo: 1-0, gol di Hazard su rigore al 22’.

Un cliente scomodo e riposato

La squadra di Fabregas, una specie di tormento fatto di pressioni alte e asfissianti e talento puro, arriva all’appuntamento fresca come una camelia del lago: il rinvio della giornata di campionato con il Milan, causa Giochi, ha permesso di riposare. Il Napoli, invece, tornerà in campo a 72 ore dalla battaglia sportiva sotto il diluvio di Marassi contro il Genoa: 101 minuti tiratissimi, in dieci dal 76’ e senza McTominay dal 45’.

Fatica mai smaltita e problemi in serie contro un gruppo forte e senza pressione che fa di intensità, velocità e imprevedibilità le sue carte migliori: cliente scomodissimo. Come se non bastasse, il Napoli ha battuto il Como una sola volta negli ultimi sei confronti: poi quattro sconfitte e il pareggio dell’andata in campionato, ancora al Maradona. Finì 0-0, Milinkovic parò un rigore a Morata.