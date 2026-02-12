Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Sorteggi Nations League, l’Italia con Francia, Belgio e Turchia LIVE

Gli azzurri se la dovranno vedere con la Francia finalista sconfitta dal Portogallo campione nell'ultima edizione, del Belgio e della Turchia del ct italiano Vincenzo Montella.

Nations League

L’urna di Bruxelles è pronta a decretare i raggruppamenti in cui saranno divise le 54 nazionali partecipanti, per un totale di 14 gironi con le Leghe AB e C che saranno composte da quattro gruppi con quattro squadre ciascuno, mentre la Lega D avrà due gironi da tre squadre.

Sorteggiata la Lega A:

Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Sorteggiata la Lega B:

Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia
Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo

Sorteggiata la Lega C:

Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra
Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta

Il sorteggio inizia dalla Lega D, poi sarà la volta della Lega C, la Lega B e infine la Lega A.

Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra
Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein

Le date della Nations League 2026

Prima giornata: 24-26 settembre 2026 
Seconda giornata: 27-29 settembre 2026 
Terza giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026* 
Quarta giornata: 4-6 ottobre 2026 
Quinta giornata: 12-14 novembre 2026 
Sesta giornata: 15-17 novembre 2026 
Quarti di finale Lega A: 25-30 marzo 2027 
Spareggi per le leghe A/B e B/C: 25-30 marzo 2027 
Spareggi per le leghe C/D: 23-28 marzo 2028
Finals: 9-13 giugno 2027 
*Mercoledì 30 settembre 2026 non è una data prevista ma, in via eccezionale, può essere utilizzata per programmare le partite della terza giornata.

Quali sono le fasce per il sorteggio della fase a leghe di Nations League?

Lega A
Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania 
Fascia 2: Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia 
Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia 
Fascia 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia

Lega B
Fascia 1: Scozia, Ungheria, Polonia, Israele 
Fascia 2: Svizzera, Bosnia ed Erzegovina, Austria, Ucraina 
Fascia 3: Slovenia, Georgia, Repubblica d’Irlanda, Romania 
Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Kosovo

Lega C
Fascia 1: Islanda, Albania, Montenegro, Kazakistan 
Fascia 2: Finlandia, Slovacchia, Bulgaria, Armenia 
Fascia 3: Bielorussia, Isole Faroe, Cipro, Estonia 
Fascia 4*: Lettonia o Gibilterra, Lussemburgo o Malta, Moldavia, San Marino
* La classifica delle squadre dal 45° al 48° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026 tra Lettonia/Gibilterra e Lussemburgo/Malta. Al sorteggio, le squadre partecipanti a questi spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

Lega D
Fascia 1*: Azerbaigian, Lituania, Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo
Fascia 2: Liechtenstein, Andorra
* La classifica delle squadre dal 49° al 52° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026. Al sorteggio, le squadre partecipanti a questi spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

