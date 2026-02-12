Sorteggi Nations League, l’Italia con Francia, Belgio e Turchia LIVE

L’urna di Bruxelles è pronta a decretare i raggruppamenti in cui saranno divise le 54 nazionali partecipanti, per un totale di 14 gironi con le Leghe A, B e C che saranno composte da quattro gruppi con quattro squadre ciascuno, mentre la Lega D avrà due gironi da tre squadre.
Sorteggiata la Lega A:
Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles
Sorteggiata la Lega B:
Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia
Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo
Sorteggiata la Lega C:
Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra
Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta
Il sorteggio inizia dalla Lega D, poi sarà la volta della Lega C, la Lega B e infine la Lega A.
Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra
Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein