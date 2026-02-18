Sono bastati solo 80 minuti: secondo A Bola, il Napoli ha già pronto il riscatto da 16,5 milioni per Alisson Santos

Lo Sporting lo aveva acquistato per soli 2,1 milioni di euro dal Vitória da Bahia. Lo stipendio dell’esterno sarà intorno ai 2,7 milioni all’anno.

Al secondo match con il Napoli, Alisson Santos segna già il suo primo gol. L’esterno brasiliano di 23 anni, in prestito dallo Sporting Lisbona, ha giocato solo 80 minuti ma ha già convinto per prestazioni e integrazione nel gruppo: il club prepara i 16,5 milioni per riscattarlo definitivamente.

Alisson Santos vicino al riscatto

Scrive A Bola:

“Acquistato dal bicampione portoghese per 2,1 milioni di euro dal Vitória da Bahia, dopo mezza stagione in prestito all’Ud Leiria, Alisson si è trasferito in questa finestra invernale di mercato al campione d’Italia, che ha pagato un prestito di 3,5 milioni di euro. Una cifra alta per soli sei mesi di prestito…

Il Napoli ha spinto fino al limite del fair-play finanziario, dimostrando con questo investimento l’interesse reale sul giocatore. Chi paga una cifra così alta per mezza stagione di prestito mostra chiaramente l’intenzione futura di acquistare definitivamente il giocatore. E sembra proprio che il Napoli sia pronto a riscattare il cartellino“.

Quanto costerà?

Il quotidiano portoghese poi spiega quali saranno i costi dell’operazione di mercato:

“La clausola di riscatto è fissata a 16,5 milioni di euro, e il club potrà esercitarla entro fine stagione, il che farà arrivare nelle casse dello Sporting un totale di 20 milioni di euro, quasi 18 milioni di profitto sul cartellino di Alisson Santos — con lo Sporting che si riserva il 10% sulla plusvalenza in caso di futura rivendita.

Alisson, in attesa di firmare con gli italiani, avrà un contratto valido per quattro o cinque stagioni, fino al 2030 o 2031. Lo stipendio dell’esterno potrebbe arrivare a 2,7 milioni di euro l’anno”.