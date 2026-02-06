Amorim non aveva capito niente di Mainoo, con Carrick è diventato insostituibile allo United e punta ai Mondiali

Kobbie Mainoo è diventato un calciatore indispensabile al Manchester United. Ruben Amorim lo considerava pochissimo, tant’è che sembrava in partenza (con il Napoli pronto a ingaggiarlo), ma sotto la guida di Michael Carrick potrebbe puntare a un posto al Mondiale con l’Inghilterra.

Il Times scrive:

Tre minuti dopo l’inizio del secondo tempo della partita del Manchester United contro il Fulham, Mainoo ha raggiunto 228 minuti giocati in Premier League sotto la guida dell’allenatore ad interim Michael Carrick, lo stesso numero di minuti totalizzati in 12 precedenti presenze in campionato sotto Ruben Amorim e Darren Fletcher. In una lunga lista di vincitori e vinti dell’era post-Ferguson, Mainoo sembra destinato a essere, per distacco, il più grande vincitore dall’arrivo di Carrick. Gettato nella mischia per la sua prima partita da titolare in campionato dopo otto mesi nella prima gara di Carrick, la vittoria per 2-0 nel derby contro il Manchester City, Mainoo è stato in campo per ogni singolo minuto della nuova gestione. Nel frattempo, si è anche inserito per una possibile convocazione last-minute nella rosa dell’Inghilterra per il Mondiale.

Una delle principali critiche mosse ad Amorim è stata la sua incapacità di cogliere la profonda importanza del legame tra l’Academy dello United e la prima squadra. È un errore che Carrick non ha alcuna intenzione di ripetere. La fiducia mostrata da Carrick al giovane centrocampista è stata ripagata in modo spettacolare da Mainoo nelle memorabili vittorie contro City, Arsenal e Fulham. In quattro categorie statistiche chiave – contrasti, tocchi, passaggi riusciti e passaggi riusciti nella metà campo avversaria – Mainoo è stato superato solo da Bruno Fernandes. Amorim riteneva che non potessero coesistere nello stesso undici titolare. Le statistiche suggeriscono il contrario. Ora il centrocampista deve affrontare una dura battaglia per entrare nella rosa di Tuchel. E sembra pronto a rinnovare con lo United (ha il contratto in scadenza nel 2027). È un cambiamento radicale rispetto alla scorsa estate e a due mesi fa, quando era stato messo in discussione.