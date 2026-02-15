Sci, Giada D’Antonio chiude la sua Olimpiade: ha rimediato una rottura del crociato anteriore del ginocchio destro
Repubblica: "Ora aspetterà il consulto tra medici e famiglia per sapere quando avverrà la ricostruzione del legamento"
Un momento davvero molto triste per Giada D’Antonio, giovane promessa partenopea dello sci che, durante un allenamento ha rimediato una brutta caduta. L’infortunio è, purtroppo, molto serio. Il punto di Repubblica.
Giada D’Antonio, ecco il suo infortunio
Si legge su Repubblica:
Oggi promette sole e un calo delle temperature, a differenza di ieri, una giornata di una strana neve leggera mischiata ad acqua, coi campanili di Cortina avvolti dalla nebbia.
Una giornata malinconica non solo climaticamente, perché sul team azzurro è piombata una brutta notizia: durante un allenamento a Dobbiaco ha chiuso la sua Olimpiade Giada D’Antonio, la speranza di 16 anni, la napoletana di origine colombiana ed ecuadoriana che si era meritata sulla fiducia un posto ai Giochi nella sua vertiginosa ascesa.
Rottura del crociato anteriore del ginocchio destro per lei, che ora aspetterà il consulto tra medici e famiglia per sapere quando avverrà la ricostruzione del legamento. Per lei a Cortina era arrivato il padre Fabio, odontoiatra che le aveva trasmesso la passione per lo sci portandola a Roccaraso, mentre la madre Sandra vive con lei a Predazzo ed era già qui.
Un momento triste per tutti.
Ci auguriamo che la giovane promessa dello sci possa tornare presto in pista.