Home » Olimpiadi

Sci, Giada D’Antonio cade in allenamento e si fa male al ginocchio. Gazzetta: “la sua Olimpiade dovrebbe essere già finita”

"Avrebbe dovuto essere in pista nello slalom, ma ha inforcato mentre scendeva in gigante; è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario".

Giada d'antonio

Italy's Giada D'Antonio reacts in the finish area after competing in the slalom run of the women's team combined event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina d’Ampezzo on February 10, 2026. Marco BERTORELLO / AFP

La sciatrice napoletana Giada D’Antonio rischia di non gareggiare allo slalom di domani, 15 febbraio, e mercoledì 18 febbraio, a causa di una brutta caduta rimediata in allenamento, botta al ginocchio. E’ la prima volta che una napoletana partecipa alle Olimpiadi invernali.

Le condizioni di Giada D’Antonio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

La più giovane della delegazione azzurra, dopo la combinata a squadre, avrebbe dovuto essere in pista nello slalom. La sedicenne napoletana ha inforcato mentre scendeva in gigante sulla pista Rienza di Dobbiaco, base del lavoro in slalom e gigante delle azzurre in vista delle gare di domani e mercoledì. Giada è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista. Ora sono in corso gli aggiornamenti, ma i suoi Giochi dovrebbero essere già finiti. 

Correlate