Sci, Giada D’Antonio cade in allenamento e si fa male al ginocchio. Gazzetta: “la sua Olimpiade dovrebbe essere già finita”
"Avrebbe dovuto essere in pista nello slalom, ma ha inforcato mentre scendeva in gigante; è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario".
La sciatrice napoletana Giada D’Antonio rischia di non gareggiare allo slalom di domani, 15 febbraio, e mercoledì 18 febbraio, a causa di una brutta caduta rimediata in allenamento, botta al ginocchio. E’ la prima volta che una napoletana partecipa alle Olimpiadi invernali.
Le condizioni di Giada D’Antonio
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:
La più giovane della delegazione azzurra, dopo la combinata a squadre, avrebbe dovuto essere in pista nello slalom. La sedicenne napoletana ha inforcato mentre scendeva in gigante sulla pista Rienza di Dobbiaco, base del lavoro in slalom e gigante delle azzurre in vista delle gare di domani e mercoledì. Giada è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista. Ora sono in corso gli aggiornamenti, ma i suoi Giochi dovrebbero essere già finiti.