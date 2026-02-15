Saviano attacca l’Inter e Marotta: “il calcio italiano reagisce con silenzi selettivi, il problema è la credibilità del sistema”

Roberto Saviano scende in campo contro l’Inter e Marotta: “la sudditanza nei confronti della Curva Nord, agli atti giudiziari, non è tema da bar sport”.

Nel suo post sui social, scrive che non è questione di colori o di antipatie sportive. Ma fa chiaramente riferimento alla sentenza sull’infiltrazione e le pressioni della curva interista. Scrive che “qui non si parla di Inter contro qualcuno” ma correda lo status con foto emblematiche. Una di Marotta con la scritta: “Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”. C’è l’immagine di Audero colpito da un petardo a Cremona e la sanzione per l’Inter è stata semplicemente ridicola.

Non è una questione di colori.

Non è una questione di simpatie o antipatie sportive.

Qui non si parla di Inter contro qualcuno.

Si parla di sistema.

Quando un provvedimento giudiziario afferma l’esistenza di una “situazione di sudditanza” nei confronti della Curva Nord, il tema non è più da bar sport. È istituzionale. È strutturale.

Quando su vicende così delicate, il calcio italiano reagisce con prudenza selettiva, silenzi o versioni ufficiali che poi vengono smentite dai fatti, il problema non è il risultato di una partita.

Il problema è la credibilità.

Gli atleti e i tifosi sono le prime vittime di un sistema che troppo spesso protegge sé stesso prima di proteggere la trasparenza.

Il calcio è solo la manifestazione del problema.

E finché non si avrà il coraggio di affrontarlo fino in fondo, ogni vittoria sarà accompagnata da un’ombra.