Sarri: “Ci servono i tifosi, speriamo che le diatribe tra la società e il popolo laziale finiscano”

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Juventus

Le parole di Sarri

I rammarichi?

«Sul 2-0 la sensazione che era fatta non c’era, mancava tanto tempo e la Juve attaccava. Il rammarico è che abbiamo avuto due volte la palla del tre a uno. Che la Juve potesse pareggiare era evidente. Il rammarico è delle occasioni sprecate per chiuderla»

Cosa si porta a casa?

«Quando fai un punto in questo stadio è sempre un risultato positivo, è chiaro che un pizzico di rammarico rimane. Mi porto a casa la consapevolezza che questi ragazzi sono indistruttibili, non hanno piegato la testa di fronte a nessuna difficoltà».

Uno spunto di mercato, quanto le sarebbe utile Douglas Costa?

«Lui è un fuoriclasse, in carriera per tanti problemi e per colpe nostre che lo abbiamo allenato, ha fatto molto meno di quello che poteva fare»

Una stagione complicata, l’obiettivo qual è?

«Capisco che a vederci dall’esterno ci sono sensazioni diverse, ma dentro il gruppo squadra c’è un clima positivo. I ragazzi si allenano bene, con passione. Piacerebbe a tutti che certe diatribe tra la società e il popolo laziale finissero, noi abbiamo troppo bisogno dei tifosi. Ma l’impressione che c’è all’esterno non corrisponde alla situazione mentale della squadra»