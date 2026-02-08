Juventus-Lazio 2-2, Sarri ferma Spalletti e fa un favore al Napoli
La Juve a meno tre dal Napoli. La Lazio si fa rimontare due reti, la Juve pareggia all'ultima azione grazie a Noslin
La Lazio va in vantaggio 2-0 sul campo della Juventus, poi si fa recuperare due gol ma porta comunque a casa un punto. La Juventus evita la sconfitta interna, per gli uomini di Spalletti diventano 21 risultati postivi consecutivi. Il Napoli si porta a più tre sulla Juve.
Juventus-Lazio 2-2
Al 25esimo fasi convulse della gara con molti dubbi sollevati per un fallo in area di Gila su Cabal, l’azione prosegue, Yildiz appoggia a Koopmeiners che di destro trova l’angolino. Guida però annulla perché Thuram era in fuorigioco attivo. Resta il dubbio su Gila-Cabal
Sarri chiude il primo tempo in vantaggio grazie a Pedro che la mette finalmente dentro nel recupero. Errore di Locatelli, Maldini strappa il pallone e innesca Pedro che col mancino fredda Di Gregorio.
Bastano solo due minuti della ripresa per il raddoppio di Isaksen. Cataldi lancia lungo per Isaksen che resiste a Cambiaso e fulmina Di Gregorio con un gran destro.
Spalletti spera di recuperare e al 57′ Mckennie accorcia. Provedel salva su Zhegrova ma si arrende al colpo di testa di McKennie, innescato da Cambiaso.
All’87esimo la Lazio ha la palla per chiuderla. Contropiede 3 contro 1, Tavares per Dele-Bashiru che appoggia a Noslin che manda in curva un rigore in movimento
Quando la Lazio stava per festeggiare, mentre la Juve non aveva perso le speranze arriva la rete del pareggio con Lalulu. La pareggia di testa Kalulu al 96 sul cross dalla sinistra di Boga. Errore di Noslin sul gol.