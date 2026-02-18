Rrahmani, Lukaku, De Bruyne, Anguissa: tutti lesioni di alto grado che nel calcio non sono così frequenti (Repubblica)

Rrahmani ha subito una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. È il quarto infortunio per lui in stagione ed è l’ennesimo nel Napoli di Conte alla seconda stagione al Napoli dopo quella conclusasi con la vittoria dello scudetto. Una stagione, la seconda tormentata da infortuni. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Per Rrhamani si tratta addirittura del quarto infortunio muscolare subito nel corso di questa allucinante stagione: più serio per giunta dei precedenti. Ma di lesioni simili e di alto grado – che nel calcio non sono poi così frequenti – erano già rimasti vittime oltre al difensore kosovaro e a Lukaku anche Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa: tutti fuori combattimento per periodi superiore ai tre mesi. KDB è finito addirittura sotto ai ferri, come Giovanni Di Lorenzo (operato al piede), David Neres (caviglia ko) e Billy Gilmour: tradito dalla pubalgia. In infermeria però hanno fatto tappa per periodi più o meno lunghi quasi tutti gli azzurri: da Milinkovic-Savic a McTominay, da Buongiorno a Politano, da Lobotka a Spinazzola e al portiere Contini. È metà febbraio e nel Napoli è gia più breve la lista dei superstiti: tant’è che potrebbe non essere una cattiva idea convocare un esorcista a Castel Volturno, per arrivare a fine stagione.