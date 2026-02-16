Rrahmani ennesimo infortunio muscolare (ma non si può dire se no Conte si arrabbia)

Cesare – Caro Guido pareggio importante del Napoli contro una buona Roma. Il Napoli ha dimostrato di esserci e di essere squadra compatta e tosta. Pareggiare la partita è stato fondamentale perché siamo rimasti al terzo posto da soli mantenendo a 3 punti la Roma e a 4 la Juventus, su cui abbiamo guadagnato un punto, e posizionandoci a 3 punti dal Milan (che però ha una partita in meno). Il 2-1 dei giallorossi sul rigore avrebbe ammazzato chiunque ma la squadra ha invece reagito, pareggiato e rischiato addirittura di vincerla nel finale.

Guido – Eppure riequilibrare la partita con la Roma non era facile. La squadra giallorossa ha ormai le stimmate di Gasperini con una ottima difesa (prima della partita la migliore d’Europa), una grande aggressività (i tipici duelli uomo contro uomo a tutto campo) e un ottimo centravanti. E la Roma prima di ieri sera quando era passata in vantaggio non era stata mai raggiunta e invece il Napoli l’ha ripresa per ben due volte.

Cesare – Caro mio piove sul bagnato e purtroppo temiamo per Rrahmani un ennesimo infortunio muscolare (ma non si può dire se no Conte si arrabbia) e anche per Spinazzola uscito come lui dice al primo fastidio (ah e speriamo che McTominay, invece lasciato a giocare per 10 minuti contro il Genoa zoppicando platealmente, ritorni presto). Però abbiamo anche delle buone notizie come la prestazione di Alisson Santos.

Guido – Per il gran numero di infortuni Conte deve inventarsi una squadra ad ogni partita ahimé con giocatori palesemente fuori ruolo come Politano trequartista, Gutierrez quinto a destra ed Elmas a centrocampo. E inoltre i difensori azzurri non passano un buon momento. Il centravanti romanista stasera li ha messi in grande difficoltà. Ma la squadra nonostante questo lotta e combatte e segue in tutto il tecnico con grande disponibilità dei calciatori.

Cesare – E speriamo, visto quello che ha dimostrato letteralmente spaccando al suo ingresso la partita, di vederlo presto titolare a sottopunta con lui a sinistra e Vergara a destra. Questo perché Politano in quel ruolo è in grande difficoltà e in fase offensiva Hojlund rimane troppo solo e siamo poco pericolosi.

Guido – Temo che Alisson sia un calciatore da minuti finali. 20/30. Almeno così dice la sua breve storia calcistica. Ma questo lo vedremo in seguito. Una buona notizia è che stiamo cominciando a recuperare qualche giocatore (anche se purtroppo ne perdiamo continuamente altri) come ad esempio Gilmour fondamentale a centrocampo, il settore più problematico e dove siamo più corti.

Cesare – Comunque il Napoli deve stringere i denti ed andare avanti per lottare per l’unico obiettivo realisticamente rimasto: un posto per la Champions. E questo obiettivo è fondamentale per non far diventare fallimentare una stagione e per dare linfa alle casse del Napoli per poter continuare ad essere competitivo. Questo obiettivo è sicuramente raggiungibile anche perché si spera che ad Aprile-Maggio nella volata finale la squadra possa aver recuperato tutti i pezzi persi per strada.

Guido – Cesare sono ottimista come te sul successo della corsa Champions. Sul recupero di tutti calciatori lo sono di meno. Un paio di loro temo abbiano di fatto conclusa la stagione. Anche per una certa tendenza ad infortunarsi. Ma, voglio ripetermi, qualcuno, ad esempio, si chiede mai perché un calciatore con i colpi straordinari di Nères sia arrivato a Napoli per 28 milioni e non al Real o al Bayern per 100?

LE SENTENZE

Milinkovic Savic – Cesare: fondamentale; Guido: comanda

Beukema – Cesare: modesto; Guido: scarso

Rrahmani – Cesare: modesto; Guido: deludente

Buongiorno – Cesare: mediocre; Guido: modesto

Guitierrez – Cesare: modesto; Guido: deludente

Spinazzola – Cesare: buono; Guido: buono

Lobotka – Cesare: buono; Guido: sufficiente

Elmas – Cesare: modesto; Guido: discreto

Politano – Cesare: modesto; Guido: deludente

Vergara – Cesare: sufficiente; Guido: così così

Hojlund – Cesare; sufficiente; Guido: buono

Santos – Cesare: ottimo; Guido: eccellente

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Giovane – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Gilmour – Cesare: incoraggiante; Guido: non male

Mazzocchi – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte – Cesare: buono; Guido:buono