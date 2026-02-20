Rosenior: “Chiunque venga riconosciuto colpevole di razzismo, dovrebbe essere squalificato a vita”

Al Guardian sul caso Vinicius-Prestianni: "Io stesso ho subito insulti razzisti. Quando vieni giudicato per qualcosa di cui dovresti essere orgoglioso, è la peggior sensazione che si possa mai immaginare".

Liam Rosenior, l’allenatore del Chelsea, ha chiesto che giocatori e allenatori riconosciuti colpevoli di razzismo vengano banditi dal calcio a vita e ha dichiarato che subire abusi su un campo da calcio “è la peggior sensazione che si possa mai immaginare”.

L’attaccante del Real Madrid Vinícius Júnior ha lasciato il campo dopo aver accusato Gianluca Prestianni del Benfica di averlo insultato con espressioni razziste durante la partita di Champions League di martedì. Il resto, poi, è storia nota.

Rosenior duro contro Mourinho

Rosenior ha rifiutato di commentare le parole di Mourinho, citando l’indagine in corso, ma ha affermato di credere che l’attaccante brasiliano fosse turbato per un motivo. Ha dichiarato il tecnico del Chelsea al Guardian:

“Qualsiasi forma di razzismo nella società, figuriamoci nel calcio, è inaccettabile. Quello che posso dire è che quando vedi un giocatore sconvolto, come lo era Vinícius Júnior, di solito c’è una ragione.

Non posso parlare di un episodio su cui è in corso un’indagine. Non parlerò di quel caso specifico. Io stesso ho subito insulti razzisti. Conosco persone che li hanno subiti. Quello che la gente deve capire è che quando vieni giudicato per qualcosa di cui dovresti essere orgoglioso, è la peggior sensazione che si possa mai immaginare. Il razzismo ha radici storiche profonde. Io, come allenatore di questo incredibile club, devo prendere posizione. Se un giocatore, un allenatore o un dirigente viene riconosciuto colpevole di razzismo, non dovrebbe più far parte di questo sport. Per me è semplice.”

Un dibattito che va oltre il calcio

Alla domanda su cosa pensasse delle parole di Mourinho, Rosenior ha risposto:

“Conta il contesto. Quello che posso dire è che, indipendentemente da come un giocatore esulti, la razza non dovrebbe mai entrarci. C’è un’indagine in corso. Non conosco il contesto della situazione né quello in cui José ha detto certe cose, e non esprimerò giudizi prima di conoscere i fatti.”

E poi ha continuato al quotidiano inglese:

“Ci sono molte cose che devono cambiare nella nostra società. Non parlo solo di calcio. C’è molta divisione. Ci sono persone nei media che giudicano gli altri in base all’orientamento sessuale, al Paese di provenienza, alla religione o al colore della pelle.

Mi disgusta, a dire il vero. È un dibattito che va oltre il calcio. Le persone devono essere ritenute molto più responsabili di quanto lo siano ora, soprattutto sui social media e nella stampa, per garantire che queste cose vengano eliminate, perché tutti dovrebbero essere giudicati allo stesso modo in base al contenuto del loro carattere.”