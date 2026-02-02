Ronaldo è arrabbiato con il fondo Pif: “favorisce l’Al-Hilal rispetto all’Al-Nassr nel calciomercato”
As: “L'Al Hilal potrebbe acquistare Benzema in queste ore. Ronaldo si rifiuta di scendere in campo quest'oggi nel match contro l'Al Riyadh”.
Cristiano Ronaldo si sarebbe rifiutato di scendere in campo quest’oggi contro l’Al Riyadh per protestare contro il mercato effettuato dal fondo Pif dell’Al-Nassr.
As scrive:
L’attaccante portoghese è insoddisfatto della gestione del mercato della squadra, che viene effettuato dal fondo Pif, e non vuole giocare la partita di oggi. Diversi media locali in Arabia Saudita avevano riferito nelle ultime ore che non avrebbe giocato per preparare il prossimo e importante match contro l’Al Ittihad, ma secondo le ultime notizie, il motivo sarebbe che l’attaccante portoghese si rifiuti di scendere in campo. Il motivo principale della rabbia di Cristiano Ronaldo sarebbe la differenza di trattamento del Pif rispetto alle altre rivali, in particolare l’Al Hilal, che potrebbe essere la nuova destinazione di Karim Benzema. Il capitano della nazionale portoghese lamenta la mancanza di rinforzi.