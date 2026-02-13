Rodri deferito per aver insinuato sull’arbitro di Tottenham-City: “l’arbitro deve essere neutrale” (Athletic)

Rodri ha tempo fino a mercoledì 18 febbraio per fornire una risposta. Dopo la partita con il Tottenham dichiarò: "Noi vinciamo molto e questa cosa dà fastidio a molti".

Il centrocampista del Manchester City, Rodri, rischia una squalifica da parte della Football Association (Fa) dopo essere stato deferito per comportamento scorretto a seguito di commenti rivolti agli arbitri della Premier League.

Rodri aveva criticato l’operato arbitrale dopo che il City si era lasciato scappare un vantaggio di due gol pareggiando 2-2 contro il Tottenham Hotspur all’inizio di questo mese.

Rodri deferito dalla Football Association

La Fa ha confermato venerdì che Rodri è stato deferito per dei commenti contro l’arbitraggio di una partita. In passato, giocatori sono stati squalificati per aver insinuato scorrettezze da parte degli arbitri.

Si legge nella nota ufficiale:

“Si sostiene che il centrocampista abbia agito in maniera inappropriata durante un’intervista post-partita, facendo commenti che implicano pregiudizio e/o mettono in discussione l’integrità di un arbitro o degli arbitri, contrariamente alla Regola 3.1 della Fa”.

Rodri ha tempo fino a mercoledì 18 febbraio per fornire una risposta.

Cos’è successo contro il Tottenham?

Racconta The Atheltic:

“Dominic Solanke era stato giudicato aver effettuato un intervento regolare sul difensore del City Marc Guehi durante la rete del primo gol del Tottenham, una decisione che aveva infastidito l’allenatore Pep Guardiola e i suoi giocatori.

Guardiola aveva già espresso in passato più volte il suo disappunto per il trattamento ricevuto dagli arbitri durante i suoi dieci anni al City, e parlando con l’emittente australiana Stan Sport dopo la partita, Rodri ha condiviso le stesse opinioni del suo allenatore”.

Ecco le dichiarazioni incriminate:

“So che vinciamo troppo e che alla gente non piace, ma l’arbitro deve essere neutrale e, onestamente, per me non è giusto.

Non è giusto perché lavoriamo così duramente in queste situazioni e poi per prendere queste decisioni… dobbiamo andare avanti. Certo, bisogna continuare, ma alla fine, quando tutto è finito, siamo frustrati perché il fallo era così evidente. Ha colpito la gamba e, con la spinta sull’azione della palla, il gol è arrivato.

Dobbiamo fare attenzione a questi piccoli dettagli, altrimenti sarà difficile per tutti, perché questa lega è fatta così: contano i dettagli e ogni cosa fa la differenza. Oggi è stata una giornata molto difficile per noi in questo senso.”