Haaland, Rodri e gli altri: sono sempre loro i trascinatori del City, gli eredi non sono all’altezza (El Paìs)

La partita di Premier League giocata il 2 novembre a Craven Cottage dal Manchester City rifletteva molto più di una singola situazione. Era il ritratto di un’epoca. L’epoca della più grande sfida che Pep Guardiola abbia mai affrontato come allenatore, determinato com’è a riportare il Manchester City ai vertici del calcio europeo quando la macchina mostra segni di aver raggiunto il punto di rottura e i pezzi destinati a sostituirla non sono della stessa qualità di quelli già usurati. A parte Haaland. E’ l’analisi del Pais

Haaland con il Fulham ha segnato 100 gol in Premier ma il City ha rischiato

Haaland è stato il giocatore più veloce nella storia della Premier League a raggiungere quota 100 gol. Gli sono bastate solo 111 partite. Tredici in meno di Alan Shearer il suo predecessore nel pantheon dei marcatori della Premier League. (…) “Questo è il mio lavoro”, ha detto Haaland, “e se non segno gol, la gente dovrebbe criticarmi. Dobbiamo migliorare come squadra. Il nostro obiettivo è impedire che cose come quella che ci è successa oggi a Fulham si ripetano”.

A 25 anni, Haaland sa di non essere solo il giocatore più pagato e famoso del City. Deve anche assumersi la responsabilità di guidare una squadra piena di compagni inesperti che devono imparare a velocità vertiginosa. Il norvegese fa parte di un gruppo eterogeneo. Lo sottolineano i direttori sportivi consultati di Liverpool, Arsenal, Chelsea, United, Psg e Bayern . La diagnosi e la prognosi della maggior parte di questi allenatori sono le stesse: al City le giovani leve non sono all’altezza. Non importa quanti gol segni Haaland, insistono, il City non sarà mai più quello che era tra il 2017 e il 2024: la squadra con il calcio più dominante del secolo dopo il Barcellona di Messi, vincitrice di sei titoli di Premier League in sette stagioni, tra cui una tripletta con la Champions League, un’impresa senza precedenti.

Vincere in Premier più duro che da qualsiasi altra parte

“Vincere quattro titoli consecutivi di Premier League oggi equivale a vincere 15 titoli consecutivi in ​​qualsiasi competizione”, afferma un allenatore che lavora per l’Arsenal. “Il peso mentale che questi giocatori hanno dovuto sopportare è enorme e, per di più, nessuno di loro è Messi. Hanno tutti dovuto superare molti ostacoli per arrivare in cima, e se ce l’hanno fatta – Rodri è l’esempio lampante – è stato grazie all’ecosistema creato da Guardiola”.

Non c’è mai stato un Messi nella rosa del City, e non c’è ancora. Il nucleo di veterani – Rodri, Stones, Dias, Bernardo Silva, Haaland e Foden – rimane la chiave di tutto, soprattutto Dias e Bernardo. In termini di esperienza, abilità tecnica e carisma, ognuno a modo suo, sono imbattibili. Gli acquisti effettuati dopo il 2024 non hanno mai posseduto la maturità e l’eccellenza dimostrate fin dall’inizio dai giocatori che hanno fondato la dinastia, come Sterling, Mahrez, Gündogan e De Bruyne, che erano più esperti prima del loro arrivo rispetto ai sostituti disponibili oggi. È difficile immaginare una rigenerazione facile a partire dal giovane Nico González, dal limitato Marmoush, dall’incostante Savinho, dal box-to-box Reinhards, dal poco stimolante Gvardiol o dal divino Cherki.