Voltare pagina con Rodri al City sarebbe brutale, ma nel calcio non c’è spazio per i sentimenti (Times)

Dopo la rottura del legamento crociato, è l'ombra del giocatore che fu. Con il Bodoe ha causato due gol ed è stato espulso, Il City pensi al suo sostituto

Rodri non tornerà mai il giocatore che era prima dell’infortunio. Lo scrive Toni Cascarino nel suo editoriale per The Times. Prima del grave problema al ginocchio del settembre 2024 (rottura del legamento del crociato anteriore) Rodri era un centrocampista straordinario. È stato fondamentale nelle stagioni del Manchester City, ha vinto il Pallone d’Oro nel 2024 e ha solo 29 anni.

“Mi piacerebbe dover fare marcia indietro e rivederlo al massimo del suo livello ma Rodri è in fase calante. La rottura del legamento crociato anteriore è tra gli infortuni più seri e, quando giocavo negli anni Ottanta e Novanta, spesso metteva fine a una carriera. Oggi i progressi della medicina fanno sì che i calciatori tendano a superare il problema in un anno. Rodri, però, è a 16 mesi dall’infortunio e non sembra ancora completamente recuperato. La sconfitta del City contro il Bodø/Glimt ha messo a nudo i suoi limiti. Rodri era a disagio con una temperatura di meno 9 gradi e su un campo in erba artificiale. Non è il più agile, con i suoi 1,90 di altezza, ed è stato molto lento nei cambi di direzione: un segnale rivelatore di quanto un giocatore possa essere condizionato dopo un infortunio al crociato”.

“Il City ha pagato caro le sue fragilità. Sul secondo gol del Bodø, Rodri ha perso palla; sul terzo, Jens Petter Hauge lo ha saltato con facilità. Poco dopo ha trattenuto in modo plateale Ole Didrik Blomberg ed è stato espulso per doppia ammonizione nel giro di un minuto. Errori che prima dell’infortunio non commetteva mai”.

“Soprattutto, la sua tenuta fisica non è affidabile. Dopo aver giocato l’86% delle partite del City nelle cinque stagioni precedenti all’infortunio, in questo campionato è rimasto fuori nel 56% delle gare. Il giocatore che garantiva al City di non perdere ora scende in campo a intermittenza — e la sua presenza non rende più la sconfitta impossibile. È diventato un giocatore di rotazione, e i compagni sanno che non è più quello di prima. Non è nemmeno un titolare certo nella Spagna: con alternative come Martín Zubimendi dell’Arsenal e Fabián Ruiz del Paris Saint-Germain”.

Prosegue Cascarino sul Times

“Che cosa possono fare, dunque, Rodri e il City? Pep Guardiola deve gestirlo con attenzione e accettare che non possa giocare due o tre volte a settimana. Altri grandi giocatori soggetti a infortuni, come N’Golo Kanté e Reece James, hanno dovuto accettarlo per massimizzare l’impegno una volta scesi in campo”.

“Se il declino di Rodri dovesse continuare, il City dovrà trovare un sostituto. Potrebbe essere Nico González, arrivato lo scorso febbraio e protagonista di una buona stagione prima di infortunarsi, oppure il club potrebbe tornare sul mercato. Voltare pagina con Rodri sarebbe brutale, considerando tutto ciò che ha dato al City, ma nel calcio non c’è spazio per i sentimenti. Steven Gerrard, per esempio, fu messo da parte da Brendan Rodgers al Liverpool quando, a metà dei trent’anni, iniziò a perdere brillantezza fisica. E gli infortuni possono segnare la fine anche dei migliori. John Barnes non riuscì più a saltare l’uomo dopo un infortunio al tendine d’Achille a 28 anni, mentre un grave problema muscolare a 19 anni cambiò in peggio la carriera di Michael Owen”.