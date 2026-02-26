Rapporto Uefa sulle finanze dei club europei: l’Inter ha registrato profitti operativi superiori ai 50 milioni

L'Equipe: "Lo studio copre l’intero anno 2024. Aumentano i ricavi da sponsor, diritti tv e competizioni Uefa. In totale, undici club hanno registrato questi profitti, tra cui United e Real Madrid"

La Uefa ha pubblicato il rapporto sulle finanze e gli investimenti dei club europei nel 2026. Ecco cosa è emerso.

Rapporto Uefa su investimenti dei club: i dettagli

Riporta L’Equipe:

Questo studio «copre l’intero anno 2024 per le 55 associazioni membri Uefa, ovvero 745 club di Prima Divisione maschile.

In generale, emerge che questi club «hanno raggiunto livelli record di ricavi, superando i 30 miliardi di euro nel 2025, con un aumento significativo dei ricavi derivanti dai diritti televisivi (non in Francia), dagli sponsor, dalla biglietteria e dai ricavi provenienti dalle competizioni Uefa». Per rendere il quadro il più attuale possibile, l’analisi finanziaria include anche gli ultimi dati del 2025, cioè i bilanci previsti di 144 club provenienti da 37 paesi».

Club francesi tra i peggiori

Questa volta, i club hanno dichiarato profitti operativi combinati di 0,5 miliardi di euro per il 2025, ma non è ancora chiaro se questi risultati positivi si rispecchieranno in tutti i club di Prima Divisione. Undici club hanno registrato profitti operativi superiori ai 50 milioni di euro fino ad oggi, guidati da Real Madrid, Inter e Manchester United, mentre quattro club hanno riportato perdite operative superiori ai 50 milioni di euro (Olympique Lyonnais, Chelsea FC, Olympique de Marseille e Racing Club de Strasbourg Alsace). Insomma, la Francia piazza tre club su quattro in questa mini-classifica che premia i peggiori.

Disparità tra Psg e il resto della Ligue 1

L’Uefa osserva inoltre le grandi disparità tra i club di uno stesso campionato, in particolare in Francia. «A livello di club, il principale fattore di differenziazione risiede nei ricavi commerciali e di sponsorizzazione, dominati dai grandi club con profilo “globale”», si legge nel rapporto.

Nel complesso, i ricavi commerciali dovrebbero diventare il principale flusso di entrate, superando i 10 miliardi di euro nel 2025. Il primo club tedesco in questa classifica genera 7 volte i ricavi commerciali e da sponsorizzazioni del club medio tedesco. Questo rapporto è di 9 in Inghilterra e in Italia, 12 nei Paesi Bassi, 13 in Turchia, 29 in Francia e 36 in Spagna.