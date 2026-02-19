Petrecca fuori da RaiSport dopo i Giochi, lui cita il vangelo e il tradimento di Giuda

Lascia l'incarico. Era rimasto in silenzio nel polverone, senza scusarsi. Il "sobrio" rimando al vangelo sui social. Al suo posto per ora Lollobrigida

Alla fine – ma proprio alla fine, anche delle Olimpiadi – Paolo Petrecca va via da Rai Sport. Lascia l’incarico dopo la figuraccia per la telecronaca della cerimonia d’apertura e le successive polemiche, finite persino sul New York Times. Al suo posto arriva provvisoriamente il vice direttore Marco Lollobrigida, scrive il Corriere della Sera.

“L’annuncio laconico della Rai preserva l’incarico fino alla fine dei Giochi, come previsto, ma non indica la destinazione di Petrecca. Intanto la redazione può ritirare lo sciopero di tre giorni che aveva programmato alla fine delle competizioni olimpiche e per indire il quale ieri aveva intrapreso le procedure di raffreddamento”.

Petrecca in tutto questo polverone si era come ritratto, scegliendo la via del silenzio. Magari se fosse corso in tv a scusarsi sarebbe ancora al suo posto, chissà. Nel calcio usa così. Ma sui social Petrecca s’è lasciato dietro un commento passivo-aggressivo-religioso, citando il passo 26,20-29 del Vangelo di Matteo, quello nel quale Gesù annuncia il tradimento di Giuda all’Ultima cena. “In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà”.