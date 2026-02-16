Alla Gazzetta: "Ha dato l’impressione di giustificare ciò che è successo. I fatti dicono che ha tolto Bastoni all’intervallo perché sapeva esattamente che avrebbe rischiato"

Persino Capello aveva creduto a padre Chivu: “mi ha deluso, non è stato coerente con quanto detto alla vigilia”

Bisogna riconoscere che Padre Chivu ha doti affabulatorie al di fuori della norma, aveva affascinato un significativo numero di persone con i suoi predicozzi. E così in tanti sono rimasti delusi quando nel post-partita ovviamente si è rivelato per quello che è: un allenatore di calcio.

Di lui scrive un altro ex allenatore, Fabio Capello, per la Gazzetta:

Del fattaccio di San Siro mi hanno colpito in particolare due cose. La prima: un giocatore come Bastoni, di livello internazionale e punto fermo della nostra Nazionale, non può e soprattutto non deve comportarsi così. È stato qualcosa dimolto brutto per tutti coloro che amano il calcio vederlo ingannare l’arbitro con una palese simulazione, tra l’altro da ammonito e quindi rischiando a sua volta il secondo giallo.

La seconda: conosco molto bene Chivu, che è stato mio calciatore alla Roma, ma le sue parole nel dopo gara mi hanno profondamente deluso. Il tecnico nerazzurro non è stato coerente con quanto aveva detto alla vigilia e alla fine ha dato l’impressione di giustificare ciò che è successo. Più delle sue parole, però, contano le sue azioni. Chivu ha tolto Bastoni all’intervallo perché sapeva esattamente che avrebbe rischiato restando in campo, dopo il brutto gesto sul rosso a Kalulu. Mi sarei aspettato dichiarazioni di ben altro tono, soprattutto dopo una vittoria.