Pedullà: “Vergogna senza fine: per il petardo ad Audero all’Inter la stessa multa che la Fiorentina ebbe per uno striscione”

Le dichiarazioni del giornalista Alfredo Pedullà a proposito della blanda sanzione (50mila euro) comminata all’Inter per il petardo lanciato dal settore ospiti nei confronti del portiere della Cremonese Audero. Poi, il Viminale ha bloccato le trasferte degli interisti solo fino al 23 marzo.

Pedullà: “La Fiorentina ha avuto 50mila euro di multa per uno striscione dei suoi tifosi che fu offensivo nei confronti della Juventus. L’Inter ha avuto la stessa sanzione per il lancio dei petardi da parte di un Ultras. Anche un bambino delle elementari capirebbe che questa cosa è assolutamente folle. Poi sono bravi a bloccare le trasferte dei tifosi, dove per colpa di pochi pagano tutti. Ma è una vergogna che il lancio di un petardo che avrebbe potuto fare molto male ad Audero riceva la stessa sanzione economica di uno striscione. La vergogna non conosce fine”.