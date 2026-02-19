“Pagate i vostri tifosi per venire a vedere il Bodø Glimt, è un manuale su come umiliare l’élite mondiale del calcio”

Lo scrive Visit Norway: “Il City lo ha fatto, lo faccia anche l'Inter. A Bodø stiamo scrivendo la storia, non perdetevela"

Bodo, vivace città norvegese appena sopra il Circolo Polare Artico e Capitale Europea della Cultura 2024, è una destinazione turistica di primo piano per l’avventura artica. Offre il potente gorgo di Saltstraumen. L’aurora boreale (inverno), il sole di mezzanotte (estate). Il Museo dell’Aviazione e safari alle aquile di mare, oltre a essere un punto di accesso chiave per le Isole Lofoten. Lo scrive Visit Norway che omette quello che potrebbe essere un’altra fonte di indotto turistico: Il Bodø/Glimt. Bodo.nu è un quotidiano della cittadina norvegese e l’editoriale del capo allo sport suggerisce: “E’ una squadra che tutta l’Europa merita di vedere. Per questo il settore ospiti dovrebbe essere pieno, con un aiuto economico da parte dei club che arrivano a Bodø”

“Quello che sta accadendo in questi giorni all’Aspmyra non è solo calcio; è un manuale su come umiliare l’élite mondiale con stile. Dopo che il Manchester City si è visto costretto a rimborsare il costo dei biglietti ai propri tifosi, consiglio all’Inter di fare lo stesso. Anzi, è un appello rivolto a tutto il calcio europeo: vedere il Bodø/Glimt è un privilegio che ogni amante del calcio dovrebbe poter vivere. Per questo ho una richiesta per tutti i club che osano venire a Bodø: pagate i biglietti ai vostri tifosi, così che l’Aspmyra sia tutto esaurito”.

Forse è un po’ malizioso da parte mia sostenere che siano i club a coprire il costo dei biglietti, ma allo stesso tempo è assolutamente appropriato quando le superstar vengono messe a nudo a Bodø. Quando il Glimt gioca come sta facendo ora, il mondo merita di vederlo. Se la squadra ospite si fa carico della spesa, si garantisce un settore ospiti pieno, una cornice degna per la partita e, non da ultimo, un gesto di pura misericordia: un biglietto gratuito per i tifosi è come un “cerotto sulla ferita”. Il Bodø/Glimt sta diventando la gioia calcistica di tutta l’Europa. È tempo che i club ricchi si assicurino che i propri tifosi possano assistere, gratuitamente, alla storia che si sta scrivendo a Bodø”.