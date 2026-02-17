In conferenza: "Sono esperti e ora stanno usando quel che possono, andrebbe rivisto l'uso del Var che dovrebbe impedire situazioni di antisportività"

Anche in Norvegia conoscono l’Inter, l’allenatore del Bodo Glimt: “Spero sia una gara leale, col Var i trucchi sporchi pagano”

Il tecnico del Bodo Glimt Knutsen è intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida contro l’Inter valida per i playoff di Champions League. Non le ha mandate a dire a Var e Inter stessa, parlando chiaramente di come i nerazzurri stiano “sfruttando” (ne parlava riguardo all’episodio di Bastoni ndr) la possibilità che il Var stesso concede di essere antisportivo e in qualche modo “sporco”. Utilizzando trucchi. Di seguito quanto dichiarato.

Knutsen: “Il Var deve evitare l’antisportività, ora i trucchi sporchi pagano”

“Sarà una gara dura, affrontiamo una squadra molto forte. L’Inter è una delle squadre europee di punta, con qualità nei singoli e nella squadra. Dobbiamo fare le cose a modo nostro, in base alla nostra posizione. Dobbiamo avere un gruppo che abbia fame di lavorare, non importa se ci siano meno dieci gradi o ancora meno, e credo che ci siamo riusciti. Abbiamo dimostrato di essere riusciti a trovare un buon momento di forma, e penso che siamo comunque a un buon livello fisico. Mi aspetto una partita equilibrata e dura, e che a decidere saranno i piccoli margini. Ho grande fiducia che questa situazione duri fino alla partita di ritorno a Milano”.

Che partite saranno per voi?

“Penso che sia un’esperienza di apprendimento. Siamo entrati in Champions League completamente inesperti a questo livello. Mi sembra che fossimo lì all’inizio della stagione e che fossimo in partita, ma non siamo riusciti a ottenere i margini necessari. Gradualmente, sento che siamo arrivati ​​al livello. Non sorprende che stiamo raggiungendo il livello, ma è molto gratificante. L’obiettivo di domani è riuscire a raggiungere il livello giusto”.

Che ne pensa delle polemiche nate dopo Inter-Juventus?

“Ciò che andrebbe discusso a questo proposito è l’uso del Var. Il Var serve a impedire che si verifichino situazioni antisportive. Spero che sarà una partita leale. I trucchi sporchi pagano ora, ma non è così che dovrebbe essere nel calcio. Penso che siamo ben preparati per quello che affronteremo contro l’Inter. È una squadra esperta e ovviamente sta usando quello che può, anche noi dobbiamo concentrarci su come gestire la partita ed essere noi stessi il più possibile, conclude”.